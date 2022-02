Get n-grams.

Install

This package is ESM only: Node 12+ is needed to use it and it must be import ed instead of require d.

npm:

npm install n-gram

Use

import {bigram, trigram, nGram} from 'n-gram' bigram( 'n-gram' ) nGram( 2 )( 'n-gram' ) trigram( 'n-gram' ) nGram( 6 )( 'n-gram' ) nGram( 7 )( 'n-gram' ) bigram([ 'alpha' , 'bravo' , 'charlie' ])

API

This package exports the following identifiers: ngram , bigram , and trigram . There is no default export.

Create a function that converts a given value to n-grams.

Want padding? Use something like the following: nGram(2)(' ' + value + ' ')

Shortcut for nGram(2) .

Shortcut for nGram(3) .

License

MIT © Titus Wormer