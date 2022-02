ThinkJS Use full ES2015+ features to develop Node.js applications, Support TypeScript.

简体中文文档

Installation

npm install -g think-cli

Create Application

thinkjs new demo

Install dependencies

npm install

Start Application

npm start

You will see some messages on console like :

[2017-05-22 15:54:58.281] [INFO] - Server running at http://127.0.0.1:8360 [2017-05-22 15:54:58.283] [INFO] - ThinkJS version: 3.0.0-alpha1 [2017-05-22 15:54:58.283] [INFO] - Environment: development [2017-05-22 15:54:58.284] [INFO] - Workers: 1

Documentation

https://thinkjs.org/en

License

MIT