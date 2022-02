Small wrapper for mysql and mysql2 that use promises.

Installation

This module is installed via npm:

$ npm install mysql-promise

Example Usage

var db = require ( 'mysql-promise' )(); db.configure({ "host" : "localhost" , "user" : "foo" , "password" : "bar" , "database" : "db" }); db.query( 'UPDATE foo SET key = ?' , [ 'value' ]).then( function ( ) { return db.query( 'SELECT * FROM foo' ); }).spread( function ( rows ) { console .log( 'Loook at all the foo' , rows); }); var db2 = require ( 'mysql-promise' )( 'second-db' ); if (!db2.isConfigured()) { db2.configure({ "host" : "localhost" , "user" : "foo" , "password" : "bar" , "database" : "another-db" }); } db2.query( 'SELECT * FROM users' ).spread( function ( users ) { console .log( 'Hello users' , users); });

Using mysql2

var mysql2 = require ( 'mysql2' ); var db = require ( 'mysql-promise' )(); var opts = { "host" : "localhost" , "user" : "foo" , "password" : "bar" , "database" : "db" }; db.configure(opts, require ( 'mysql2' ));

Use different promise implementation