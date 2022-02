mybatis-mapper can generate SQL statements from the MyBatis3 Mapper XML file in node.js.

You can also use Dynamic SQL elements, for example, <if>, <where>, <foreach>.

Table of contents

Installation

npm install --save mybatis-mapper

Usage

mybatis-mapper supports all of dynamic SQL elements.



<if>

<choose>, <when>, <otherwise>

<trim>, <where>, <set>

<foreach>

<bind>

<include>

You can see description of Dynamic SQL of MyBatis3 in the link below.

http://www.mybatis.org/mybatis-3/dynamic-sql.html

1) Basic

First, prepare XML file(s) written in MyBatis3 syntax like below.



< mapper namespace = "fruit" > < select id = "testBasic" > SELECT name, category, price FROM fruits WHERE category = 'apple' AND <![CDATA[ price < 500 ]]> </ select > </ mapper >

The XML file must have one 'mapper' element, which must have the 'namespace' attribute.

mybatis-mapper recognizes and parses the 'select', 'insert', 'update', and 'delete' elements in the 'mapper' element as SQL statements.

You can use CDATA section in xml for well-formed XML.

other attributes are ignored.

Second, writing Node.js codes.



const mysql = require ( 'mysql2' ); const mybatisMapper = require ( 'mybatis-mapper' ); const connection = mysql.createConnection({ host : 'localhost' , user : 'root' , database : 'test' }); mybatisMapper.createMapper([ './fruits.xml' ]); var param = { category : 'apple' , price : 100 } var format = { language : 'sql' , indent : ' ' }; var query = mybatisMapper.getStatement( 'fruit' , 'testBasic' , param, format); connection.query(query, function ( err, results, fields ) { console .log(results); console .log(fields); });

This method takes Array of XML files as a arguments.

Reads and parses the specified xml file to prepare the SQL statements.

This method takes Namespace, SQL ID, and Parameters as a arguments.

Create SQL statement from XML using Parameters and return it.

You can use this SQL string for Node.js MySQL Clients like mysql2.

"format" argument is Optional, it can set the format of the SQL language and indent.

For more information, see https://www.npmjs.com/package/sql-formatter

2) Parameters ( #{...}, ${...} )

< mapper namespace = "fruit" > < select id = "testParameters" > SELECT name, category, price FROM fruits WHERE category = #{category} AND price > ${price} </ select > </ mapper >

var mybatisMapper = require ( 'mybatis-mapper' ); mybatisMapper.createMapper([ './fruits.xml' ]); var param = { category : 'apple' , price : 100 } var query = mybatisMapper.getStatement( 'fruit' , 'testParameters' , param, { language : 'sql' , indent : ' ' }); console .log(query);

result SQL

SELECT name , category , price FROM fruits WHERE category = 'apple' AND price > 100

As in the example above, if a variable is enclosed in #{ }, the variable is wrapped in quotation marks.

The other side, if the variable is enclosed in ${ }, the variable is converted as it is.

In general, you can use #{ } for a String variable, and ${ } for a numeric value.

3) <if> element

< mapper namespace = "fruit" > < select id = "testIf" > SELECT name, category, price FROM fruits WHERE 1=1 < if test = "category != null and category !=''" > AND category = #{category} </ if > < if test = "price != null and price !=''" > AND price = ${price} < if test = "price >= 400" > AND name = 'Fuji' </ if > </ if > </ select > </ mapper >

var mybatisMapper = require ( 'mybatis-mapper' ); mybatisMapper.createMapper([ './fruits.xml' ]); var param = { category : 'apple' , price : 500 } var query = mybatisMapper.getStatement( 'fruit' , 'testIf' , param, { language : 'sql' , indent : ' ' }); console .log(query);

result SQL

SELECT name , category , price FROM fruits WHERE 1 = 1 AND category = 'apple' AND price = 500 AND name = 'Fuji'

You can use dynamic SQL elements repeatedly. for example, <if><if></if></if>

4) <trim> element

< mapper namespace = "fruit" > < select id = "testTrim" > SELECT name, category, price FROM fruits < trim prefix = "WHERE" prefixOverrides = "AND|OR" > OR category = 'apple' OR price = 200 </ trim > </ select > </ mapper >

var mybatisMapper = require ( 'mybatis-mapper' ); mybatisMapper.createMapper([ './fruits.xml' ]); var param = null ; var query = mybatisMapper.getStatement( 'fruit' , 'testTrim' , param, { language : 'sql' , indent : ' ' }); console .log(query);

result SQL

SELECT name , category , price FROM fruits WHERE category = 'apple' OR price = 200

5) <where> element

< mapper namespace = "fruit" > < select id = "testWhere" > SELECT name, category, price FROM fruits < where > AND category = 'apple' < if test = "price != null and price !=''" > AND price = ${price} </ if > AND </ where > </ select > </ mapper >

var mybatisMapper = require ( 'mybatis-mapper' ); mybatisMapper.createMapper([ './fruits.xml' ]); var param = { price : 500 } var query = mybatisMapper.getStatement( 'fruit' , 'testWhere' , param, { language : 'sql' , indent : ' ' }); console .log(query);

result SQL

SELECT name , category , price FROM fruits WHERE category = 'apple' AND price = 500

6) <set> element

< mapper namespace = "fruit" > < update id = "testSet" > UPDATE fruits < set > < if test = "category != null and category !=''" > category = #{category}, </ if > < if test = "price != null and price !=''" > price = ${price}, </ if > </ set > WHERE name = #{name} </ update > </ mapper >

var mybatisMapper = require ( 'mybatis-mapper' ); mybatisMapper.createMapper([ './fruits.xml' ]); var param = { name : 'Fuji' , category : 'apple' , price : 300 } var query = mybatisMapper.getStatement( 'fruit' , 'testSet' , param, { language : 'sql' , indent : ' ' }); console .log(query);

result SQL

UPDATE fruits SET category = 'apple' , price = 300 WHERE name = 'Fuji'

6) <choose> <when> <otherwise> element

< mapper namespace = "fruit" > < select id = "testChoose" > SELECT name, category, price FROM fruits < where > < choose > < when test = "name != null" > AND name = #{name} </ when > < when test = "category == 'banana'" > AND category = #{category} < if test = "price != null and price !=''" > AND price = ${price} </ if > </ when > < otherwise > AND category = 'apple' </ otherwise > </ choose > </ where > </ select > </ mapper >

var mybatisMapper = require ( 'mybatis-mapper' ); mybatisMapper.createMapper([ './fruits.xml' ]); var param = { name : null , category : 'banana' , price : 300 } var query = mybatisMapper.getStatement( 'fruit' , 'testChoose' , param, { language : 'sql' , indent : ' ' }); console .log(query);

result SQL

SELECT name , category , price FROM fruits WHERE category = 'banana' AND price = 300

7) <foreach> element - Basic

< mapper namespace = "fruit" > < select id = "testForeach" > SELECT name, category, price FROM fruits < where > category = 'apple' AND < foreach collection = "apples" item = "name" open = "(" close = ")" separator = "OR" > < if test = "name == 'Jonathan' or name == 'Fuji'" > name = #{name} </ if > </ foreach > </ where > </ select > </ mapper >

var mybatisMapper = require ( 'mybatis-mapper' ); mybatisMapper.createMapper([ './fruits.xml' ]); var param = { apples : [ 'Jonathan' , 'Mcintosh' , 'Fuji' ] } var query = mybatisMapper.getStatement( 'fruit' , 'testForeach' , param, { language : 'sql' , indent : ' ' }); console .log(query);

result SQL

SELECT name , category , price FROM fruits WHERE category = 'apple' AND ( name = 'Jonathan' OR name = 'Fuji' )

8) <foreach> element - Advanced

< mapper namespace = "fruit" > < insert id = "testInsertMulti" > INSERT INTO fruits ( name, category, price ) VALUES < foreach collection = "fruits" item = "fruit" separator = "," > ( #{fruit.name}, #{fruit.category}, ${fruit.price} ) </ foreach > </ insert > </ mapper >

var mybatisMapper = require ( 'mybatis-mapper' ); mybatisMapper.createMapper([ './fruits.xml' ]); var param = { fruits : [ { name : 'Jonathan' , category : 'apple' , price : 100 }, { name : 'Mcintosh' , category : 'apple' , price : 500 } ] } var query = mybatisMapper.getStatement( 'fruit' , 'testInsertMulti' , param, { language : 'sql' , indent : ' ' }); console .log(query);

result SQL

INSERT INTO fruits ( name , category , price ) VALUES ( 'Jonathan' , 'apple' , 100 ), ( 'Mcintosh' , 'apple' , 500 )

10) <bind> element

< mapper namespace = "fruit" > < select id = "testBind" > < bind name = "likeName" value = "'%' + name + '%'" /> SELECT name, category, price FROM fruits WHERE name like #{likeName} </ select > </ mapper >

var mybatisMapper = require ( 'mybatis-mapper' ); mybatisMapper.createMapper([ './fruits.xml' ]); var param = { name : 'Mc' } var query = mybatisMapper.getStatement( 'fruit' , 'testBind' , param, { language : 'sql' , indent : ' ' }); console .log(query);

result SQL

SELECT name , category , price FROM fruits WHERE name like '%Mc%'

11) <include> element

< mapper namespace = "fruit" > < sql id = "sometable" > fruits </ sql > < sql id = "somewhere" > WHERE category = #{category} </ sql > < sql id = "someinclude" > FROM < include refid = "${include_target}" /> < include refid = "somewhere" /> </ sql > < select id = "testInclude" > SELECT name, category, price < include refid = "someinclude" > < property name = "prefix" value = "Some" /> < property name = "include_target" value = "sometable" /> </ include > </ select > </ mapper >

var mybatisMapper = require ( 'mybatis-mapper' ); mybatisMapper.createMapper([ './fruits.xml' ]); var param = { category : 'apple' } var query = mybatisMapper.getStatement( 'fruit' , 'testInclude' , param, { language : 'sql' , indent : ' ' }); console .log(query);

result SQL

SELECT name , category , price FROM fruits WHERE category = 'apple'

Change Log

Fix Unexpected end of input error

Fix JSON data type parsing (arrays/objects)

Fix bug that Null parameter was not converted.

Hot fix for <foreach> element.

Improved parameter conversion logic.

Bug fix for <trim> <where> elements.

Added typings for use with TypeScript.

Hot fix for <include> element.

Error Handling

Hot fix for <foreach> element.

Support <include> element.

Do not formatting SQL when 'format' parameter is null

Bug fix

Support <set> element.

Support <bind> element.

SQL formatting using sql-formatter.

Bug fix

Support CDATA section

Bug fix & Error Handling

Change XML parsing library xml2js to html-parse-stringify2.

Dynamic SQL elements can use repeatedly. for example, <if><if></if></if>

Support <choose> <when> <otherwise> element.

Support <trim> element.