Originally forked from ticadia/mws-sdk.

What is done:

It is uses request. it is more flexible and there is no eventEmitter syntax.

Promises to provide generic async support.

I've add some new requests from updated Amazone API.

I fix it with better set params ability... so it now looks niceier!!!

Use it. Contriburte it.

it can be seamlesly used in ES2015/2016 way using babel.js. with new javascript code features like yield or async wait to put some sugar on your code.

Examples

Initialize

var MWS = require ( 'mws-sdk-promises' ), client = new MWS.Client( 'accessKeyId' , 'secretAccessKey' , 'merchantId' , { authToken : 'amzn.mws...' , requestOpts : { proxy : 'http://PROXY_HOST:PROXY_PORT' , encoding : null } } ), MarketplaceId = "ATVPDKIKX0DER" ;

now you can use it

function getListOrders ( client, args ) { var req = MWS.Orders.requests.ListOrders(); req.set( 'CreatedAfter' , args.CreatedAfter); req.set( 'CreatedBefore' , args.CreatedBefore); req.set( 'LastUpdatedAfter' , args.LastUpdatedAfter); req.set( 'MarketplaceId' , args.MarketplaceId); req.set( 'LastUpdatedBefore' , args.LastUpdatedBefore); req.set( 'OrderStatus' , args.OrderStatus); req.set( 'FulfillmentChannel' , args.FulfillmentChannel); req.set( 'PaymentMethod' , args.PaymentMethod); req.set( 'BuyerEmail' , args.BuyerEmail); req.set( 'SellerOrderId' , args.SellerOrderId); req.set( 'MaxResultsPerPage' , args.MaxResultsPerPage); return client.invoke(req); } function getListOrders ( client, args ) { var req = MWS.Orders.requests.ListOrders(); req.set(args); return client.invoke(req); }

function putTransportContent ( client, args ) { const request = new MWS.Fbs.requests.inbound.PutTransportContent(); request.set( 'ShipmentId' , args.shipmentId); request.set( 'IsPartnered' , args.isPartnered); request.set( 'ShipmentType' , args.shipmentType); const { contact, boxCount, sellerFreightClass, freightReadyDate, palletList, totalWeight, sellerDeclaredValue } = args.partneredLtlData; const pLtlData = new MWS.Fbs.complex.PartneredLtlData( contact, boxCount, sellerFreightClass, freightReadyDate, palletList, totalWeight, sellerDeclaredValue ); request.set( 'NonPartneredSmallParcelData' , pLtlData); return client.invoke(req); }

Use it.

var date = new Date (); getListOrders(client, { MarketplaceId : MarketplaceId, MaxResultsPerPage : 10 , CreatedAfter : new Date ( 2015 , 1 , 1 ), CreatedBefore : new Date ( 2015 , 1 , 31 ) }) .catch( function ( error ) { console .error(error); }) .then( function ( RESULT ) { console .log( "--------" ); console .log( JSON .stringify(RESULT)); console .log( "--------" ); });

Tests

Fill in the values for env.sh and run tests: cd cloneOfThisProject . ./env.sh npm test To see more logs while running tests, choose from: NODE_DEBUG =request npm test NODE_ENV =development npm test NODE_ENV =development NODE_DEBUG=request npm test

License: MIT