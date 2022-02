This SDK provide simple API interface based on Promise, netease API is get from github, qq api is get from y.qq.com and xiami api is get from xiami Mac App. Please make no commerical use of this project.

musicAPI.searchSong(vendor, query) vendor: one if ['netease', 'xiami' , 'qq' , 'all' ]; query: { key: KEY, limit: 10 , page: 1 , raw: true or false } example: https://music-api-jwzcyzizya.now.sh/api/search/song/netease?key=刘瑞琦&limit=5&page=1

musicAPI.searchAlbum(vendor, query) vendor: one if ['netease', 'xiami' , 'qq' , 'all' ]; query: { key: KEY, limit: 10 , page: 1 , raw: true or false } example: https://music-api-jwzcyzizya.now.sh/api/search/album/xiami?key=范宗沛&limit=5&page=1

musicAPI.searchPlaylist(vendor, query) vendor: one if ['netease', 'xiami' , 'qq' , 'all' ]; query: { key: KEY, limit: 10 , page: 1 , raw: true or false } example: https://music-api-jwzcyzizya.now.sh/api/search/playlist/qq?key=周杰伦&limit=5&page=1

musicAPI.getSong(vendor, query) (not work with raw now, keep it false) vendor: one of ['netease', 'xiami' , 'qq' ]; query: { id: songID, raw: true or false br: Bit rate (only support Netease ! default is 999000 , example 128000 or 192000 or 320000 ) } example: https://music-api-jwzcyzizya.now.sh/api/get/song/qq?id=003OUlho2HcRHC

musicAPI.getAlbum(vendor, query) vendor: one of ['netease', 'xiami' , 'qq' ]; query: { id: albumID, raw: true or false } example: https://music-api-jwzcyzizya.now.sh/api/get/album/qq?id=002J7XNt2m9sNc

musicAPI.getPlaylist(vendor, query) vendor: one of ['netease', 'xiami' , 'qq' ]; query: { id: playlistID, raw: true or false } example: https://music-api-jwzcyzizya.now.sh/api/get/playlist/netease?id=461600464