项目已经不再维护

非常抱歉，我（@hustKiwi）是 MuPlayer 的主要开发者，但已在2015年6月时离开百度音乐了。这个项目后续负责的经理好像不太希望持续维护开源的版本，因此 github 上的这个项目实际已经处于无人接手的停滞状态。作为替代，可以评估使用 SoundManager2 或 howler.js

概述

MuPlayer 是百度 @音乐前端 团队开发维护的浏览端音频播放内核，它基于 HTML5 Audio 及 Flash 音频技术，实现了多端通用（PC & WebApp）、浏览器兼容（ie6+、firefox、chrome、safari etc）及可扩展的多音频格式解码插件的音频文件播放功能，并在百度音乐多个线上产品线中应用，具备相当的灵活性和稳定性。

安装

你可以使用 bower 安装

bower install muplayer

或者到发布页面下载压缩文档：Releases

具体使用方法请参见文档部分。

文档

为项目贡献代码

签出项目 git clone https://github.com/Baidu-Music-FE/muplayer.git cd muplayer 安装依赖 npm install 这个步骤会提示你是否安装 Flex SDK，如果选择 no ， 项目会利用现有的编译好的 swf 文件。如果你希望更改 action script 源码并编译，请选择 yes ，注意这个 SDK 可能会需要下载 400MB 的依赖。如果想自动选择默认项安装（安静模式），请运行 quiet=true npm install 编译 npm run no -- build 编译好的文件会保存到 dist 文件夹。如果你全局安装了 nokit，则可以直接运行 no build 。

修订文档

安装文档静态文件依赖 bower install 编译文档 编译文档需先安装 compass 依赖，参见：http://compass-style.org/install/ ，之后运行： npm run no -- doc 预览文档需要启动本地服务器，启动后访问 http://127.0.0.1:8077 npm run no -- server 指定端口号 npm run no -- server -p 8080

使用案例

MuPlayer 本就源自百度音乐前端团队在产品开发上的积累，被用于多条在线产品及音乐服务上，如百度音乐盒，百度随心听，百度音乐人，百度乐播，及WebApp，是音乐前端的核心基础库之一。下面继续列举一些我们已知的第三方使用案例，以供参考：

许可