非常抱歉，我（@hustKiwi）是
MuPlayer 的主要开发者，但已在2015年6月时离开百度音乐了。这个项目后续负责的经理好像不太希望持续维护开源的版本，因此 github 上的这个项目实际已经处于无人接手的停滞状态。作为替代，可以评估使用 SoundManager2 或 howler.js
MuPlayer 是百度 @音乐前端 团队开发维护的浏览端音频播放内核，它基于 HTML5 Audio 及 Flash 音频技术，实现了多端通用（PC & WebApp）、浏览器兼容（ie6+、firefox、chrome、safari etc）及可扩展的多音频格式解码插件的音频文件播放功能，并在百度音乐多个线上产品线中应用，具备相当的灵活性和稳定性。
你可以使用 bower 安装
bower install muplayer
或者到发布页面下载压缩文档：Releases
具体使用方法请参见文档部分。
签出项目
git clone https://github.com/Baidu-Music-FE/muplayer.git
cd muplayer
安装依赖
npm install
这个步骤会提示你是否安装 Flex SDK，如果选择
no， 项目会利用现有的编译好的
swf 文件。如果你希望更改 action script 源码并编译，请选择
yes，注意这个 SDK 可能会需要下载 400MB 的依赖。如果想自动选择默认项安装（安静模式），请运行
quiet=true npm install
编译
npm run no -- build
编译好的文件会保存到
dist 文件夹。如果你全局安装了 nokit，则可以直接运行
no build。
安装文档静态文件依赖
bower install
编译文档 编译文档需先安装 compass 依赖，参见：http://compass-style.org/install/ ，之后运行：
npm run no -- doc
预览文档需要启动本地服务器，启动后访问 http://127.0.0.1:8077
npm run no -- server
指定端口号
npm run no -- server -p 8080
MuPlayer本就源自百度音乐前端团队在产品开发上的积累，被用于多条在线产品及音乐服务上，如百度音乐盒，百度随心听，百度音乐人，百度乐播，及WebApp，是音乐前端的核心基础库之一。下面继续列举一些我们已知的第三方使用案例，以供参考：
MuPlayer 实行 BSD 许可协议。
版权 (c) 2015 Baidu Music。
这份授权条款，在使用者符合以下三条件的情形下，授予使用者使用及再散播本
软件包装原始码及二进位可执行形式的权利，无论此包装是否经改作皆然：
* 对于本软件源代码的再散播，必须保留上述的版权宣告、此三条件表列，以
及下述的免责声明。
* 对于本套件二进位可执行形式的再散播，必须连带以文件以及／或者其他附
于散播包装中的媒介方式，重制上述之版权宣告、此三条件表列，以及下述
的免责声明。
* 未获事前取得书面许可，不得使用柏克莱加州大学或本软件贡献者之名称，
来为本软件之衍生物做任何表示支持、认可或推广、促销之行为。
免责声明：本软件是由加州大学董事会及本软件之贡献者以现状（"as is"）提供，
本软件包装不负任何明示或默示之担保责任，包括但不限于就适售性以及特定目
的的适用性为默示性担保。加州大学董事会及本软件之贡献者，无论任何条件、
无论成因或任何责任主义、无论此责任为因合约关系、无过失责任主义或因非违
约之侵权（包括过失或其他原因等）而起，对于任何因使用本软件包装所产生的
任何直接性、间接性、偶发性、特殊性、惩罚性或任何结果的损害（包括但不限
于替代商品或劳务之购用、使用损失、资料损失、利益损失、业务中断等等），
不负任何责任，即在该种使用已获事前告知可能会造成此类损害的情形下亦然。