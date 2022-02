Multitest

A small library for sorting arrays by multiple criteria.

Installation

npm install multisort --save

bower install multisort --save

Basic Usage

var input = [ { firstName : "Kate" , lastName : "Bush" }, { firstName : "George" , lastName : "Bush" , suffix : "Junior" }, { firstName : "George" , lastName : "Orwell" }, { firstName : "George" , lastName : "Bush" , suffix : "Senior" }, ]; var criteria = [ 'firstName' , '~lastName.length' , 'suffix.charAt(1)' ]; multisort(inputArray, criteria)

var input = [ 8 , 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 ]; var criteria = [ function ( a ) { return a % 2 }, function ( a ) { return a % 3 }, function ( a ) { return a} ]; multisort(input, criteria);

Partial Application

var sortByMod2AndMod3 = multisort([ function ( a ) { return a % 2 }, function ( a ) { return a % 3 }, function ( a ) { return a} ]); var input1 = [ 8 , 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 ]; sortByMod2AndMod3(input1); var input2 = [ 1 , 5 , 10 , 25 , 50 , 100 ]; sortByMod2AndMod3(input2);

Features

Criteria types:

Function : Applies the given function to each element, and the return values are sorted in ascending order, using < and >.

: Applies the given function to each element, and the return values are sorted in ascending order, using < and >. String : Picks out the property indicated by the string, and sorts in ascending order, using < and >. Nested properties can be accessed with dot syntax, as in "property.subproperty.subsubproperty"

: Picks out the property indicated by the string, and sorts in ascending order, using < and >. Nested properties can be accessed with dot syntax, as in "property.subproperty.subsubproperty" !String or ~String : As above, but sorted in descending order. This works with the functional and existential operators below.

or : As above, but sorted in descending order. This works with the functional and existential operators below. String(arg1, arg2...) : As above, but calls the indicated property as a function with the given arguments. Arguments are split by commas, trimmed, and parsed with JSON.parse.

: As above, but calls the indicated property as a function with the given arguments. Arguments are split by commas, trimmed, and parsed with JSON.parse. String?: As above, tests whether the property is null or undefined. Items without the property are sorted before items with it.

Tests

npm test

Contributing

In lieu of a formal styleguide, take care to maintain the existing coding style. Add unit tests for any new or changed functionality. Lint and test your code.

Release History