Parse and stringify mdns service types

npm install multicast-dns-service-types

Usage

var types = require ( 'multicast-dns-service-types' ) console .log(types.stringify({ name : 'http' , protocol : 'tcp' , subtypes : [ 'sub1' , 'sub2' ]})) console .log(types.parse( '_http._tcp._sub1._sub2' ))

The following shorthands also exist

types.stringify(name, protocol, subtypes) types.tcp(name, subtypes) types.udp(name, subtypes)

License

MIT