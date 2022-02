Muguet

Muguet is a DNS Server & Reverse proxy for Docker environments. Compatible with docker-compose, boot2docker and docker-machine

Introduction

When using Docker, it's sometimes a pain to access your containers using specific IPs/ports.

Muguet provides you with a DNS Server that resolves auto-generated hostnames to your containers IPs, plus a Reverse Proxy to access all your web apps on port 80.

Prerequisites

A running Docker environment

Node.js or io.js

Install

Install Muguet

npm install -g muguet

Start Muguet (as root)

sudo muguet up

Usage

sudo muguet up [options] sudo -E bash -c 'muguet up [options]'

Notes:

Muguet must be run as root to be able to bind port 80

be run as root to be able to bind port 80 Muguet needs to read DOCKER_HOST and DOCKER_CERT_PATH environment variables. If these variables are not available, Muguet will try to guess it from docker-machine or boot2docker (if detected).

or (if detected). If the previous method fails, please consider running Muguet like sudo -E bash -c 'muguet up' as it makes all needed environment variables (eg. from your normal user env) available to the muguet command (eg. to the root user).

Generated hostnames

For each container, Muguet generates several DNS entries:

container_id .docker

.docker hostname .docker (when running a container with -h option)

.docker (when running a container with -h option) compose-service .docker (if using Docker Compose)

.docker (if using Docker Compose) And possibly others based on the org.muguet.dns.subdomain-map label (see below)

Labels

Docker labels are used as configuration settings.

Set it to 1 to enable the reverse-proxy (only enable reverse-proxy for web apps).

A comma-separated list of ports that you want to proxify.

A comma-separated list of subdomain:port to map.

Example

site1: build: ./build/docker/site1 ports: - "8081" labels: - "org.muguet.reverse-proxy.enabled=1" site2: build: ./build/docker/site2 hostname: back-office ports: - "8082" labels: - "org.muguet.reverse-proxy.enabled=1" bigcontainer: image: big/big-container ports: - "3306" - "80" - "8990" labels: - "org.muguet.reverse-proxy.enabled=1" - "org.muguet.reverse-proxy.only-ports=80,8990" - "org.muguet.dns.subdomain-map=apache:80,nodejs:8990,mysql:3306"

Dashboard & REST API

A dashboard and a REST API are available on port 9876 (customizable with --api-port ) and proxified on port 80. A default domain muguet.docker (or muguet.{domain} ) is generated so you can access it through http://muguet.docker

Muguet dashboard screenshot

Routes

GET /proxy-routes

Sample response:

[ { "hostname" : "amc.docker" , "hostname_aliases" : [ "6e99d3b06a96.docker" ], "port" : 80 , "container_public_addr" : "192.168.59.103" , "container_public_port" : 32807 , "container_private_addr" : "172.17.0.27" , "container_private_port" : 8081 , "stats" : { "requestsPerSecond" : { "mean" : 0.2966363784797275 , "count" : 31 , "currentRate" : 0 , "1MinuteRate" : 0.10176713940255401 , "5MinuteRate" : 0.07466202401314313 , "15MinuteRate" : 0.030908019247845135 } } }, { "hostname" : "bidder.docker" , "hostname_aliases" : [ "716aed81e348.docker" ], "port" : 80 , "container_public_addr" : "192.168.59.103" , "container_public_port" : 32805 , "container_private_addr" : "172.17.0.26" , "container_private_port" : 8888 , "stats" : { "requestsPerSecond" : { "mean" : 0.1465148084182472 , "count" : 11 , "currentRate" : 0.14651508145817516 , "1MinuteRate" : 0.07930845785007225 , "5MinuteRate" : 0.030976204019790073 , "15MinuteRate" : 0.011553349126873487 } } }, { "hostname" : "ggs.docker" , "hostname_aliases" : [ "af9fcb68cba5.docker" ], "port" : 80 , "container_public_addr" : "192.168.59.103" , "container_public_port" : 8977 , "container_private_addr" : "172.17.0.24" , "container_private_port" : 80 , "stats" : { "requestsPerSecond" : { "mean" : 2.483748695174352 , "count" : 98 , "currentRate" : 2.4837488374391983 , "1MinuteRate" : 1.145862706419387 , "5MinuteRate" : 0.30380239525696306 , "15MinuteRate" : 0.10627732962540533 } } }, { "hostname" : "elastic.elk.docker" , "hostname_aliases" : [ "elastic.204e82433b37.docker" ], "port" : 80 , "container_public_addr" : "192.168.59.103" , "container_public_port" : 32799 , "container_private_addr" : "172.17.0.23" , "container_private_port" : 9200 , "stats" : { "requestsPerSecond" : { "mean" : 0.17819638140552524 , "count" : 3 , "currentRate" : 0.17819639593817688 , "1MinuteRate" : 0.04060856509152555 , "5MinuteRate" : 0.009592005588775196 , "15MinuteRate" : 0.0032873612833828627 } } }, { "hostname" : "kibana.elk.docker" , "hostname_aliases" : [ "kibana.204e82433b37.docker" ], "port" : 80 , "container_public_addr" : "192.168.59.103" , "container_public_port" : 8976 , "container_private_addr" : "172.17.0.23" , "container_private_port" : 80 , "stats" : { "requestsPerSecond" : { "mean" : 3.3543803658698623 , "count" : 19 , "currentRate" : 3.354381223966475 , "1MinuteRate" : 0.3038312244085719 , "5MinuteRate" : 0.06280847547785395 , "15MinuteRate" : 0.021052577581392007 } } } ]

GET /dns-entries

Sample response: