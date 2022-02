Install

npm install api-mturk

Basic usage

var mturk = require ( 'api-mturk' ); var config = { access : 'ACCESS_KEY_GOES_HERE' , secret : 'SECRET_KEY_GOES_HERE' , sandbox : true } mturk.createClient(config).then( function ( api ) { api.req( 'GetAccountBalance' ).then( function ( res ) { }).catch( console .error); api.req( 'SearchHITs' , { PageSize : 100 }).then( function ( res ) { }).catch( console .error) }).catch( console .error);

Create HIT Example

fs.readFile( './templates/HTMLQuestion.xml' , 'utf8' , function ( err, unescapedXML ) { if (err){ console .error(err); return } var params = { Title : "Create HIT Example" , Description : "An example of how to create a HIT" , Question : _.escape(unescapedXML), AssignmentDurationInSeconds : 180 , AutoApprovalDelayInSeconds : 86400 * 1 , MaxAssignments : 100 , LifetimeInSeconds : 86400 * 3 , Reward : { CurrencyCode : 'USD' , Amount : 0.50 } }; api.req( 'CreateHIT' , params).then( function ( res ) { }).catch( console .error); })

* To see the all available Question templates, go to our templates folder

2014 API legacy operations

Operation Required Parameters Unit test ApproveAssignment { AssignmentId:String } ApproveRejectedAssignment { AssignmentId:String } AssignQualification { QualificationTypeId:String, WorkerId:String } ✓ BlockWorker { WorkerId:String, Reason:String } ✓ ChangeHITTypeOfHIT { HITId:String, HITTypeId:String} CreateHIT { Title:String, Description:String, AssignmentDurationInSeconds:Number, LifetimeInSeconds:Number } OR {HITTypeId:String, LifetimeInSeconds:Number } ✓ CreateQualificationType { Name:String, Description:String, QualificationTypeStatus:String } ✓ DisableHIT { HITId:String } DisposeHIT { HITId:String } DisposeQualificationType {QualificationTypeId:String} ✓ ExtendHIT { HITId:String } ForceExpireHIT { HITId:String } ✓ GetAccountBalance None ✓ GetAssignment { AssignmentId:String } GetAssignmentsForHIT { HITId:String } GetBlockedWorkers None ✓ GetBonusPayments { HITId:String } OR { AssignmentId:String } GetFileUploadURL { AssignmentId:String, QuestionIdentifier:String } GetHIT { HITId:String } ✓ GetHITsForQualificationType { QualificationTypeId:String } GetQualificationsForQualificationType { QualificationTypeId:String } GetQualificationRequests None GetQualificationScore { QualificationTypeId:String, SubjectId:String} GetQualificationType { QualificationTypeId:String } GetRequesterStatistic { Statistic:String, TimePeriod:String } GetRequesterWorkerStatistic {Statistic:String, WorkerId:String, TimePeriod:String } GetReviewableHITs None GetReviewResultsForHIT { HITId:String } GrantBonus { WorkerId:String, AssignmentId:String, BonusAmount:Object, Reason:String } GrantQualification { QualificationRequestId:String } NotifyWorkers { Subject:String, MessageText:String, WorkerId:Array} RegisterHITType { Title:String, Description:String, Reward:Object, AssignmentDurationInSeconds:Number } RejectAssignment { AssignmentId:String } RejectQualificationRequest { QualificationRequestId:String } RevokeQualification { Subject:String, QualificationTypeId:String, Reason:String } SearchHITs None ✓ SearchQualificationTypes { MustBeRequestable:Boolean } SendTestEventNotification { Notification:Object, TestEventType:Object } ✓ SetHITAsReviewing { HITId:String } SetHITTypeNotification { HITTypeId:String, Notification:Object, } UnblockWorker { WorkerId:String, } ✓ UpdateQualificationScore { QualificationTypeId:String, SubjectId:String, IntegerValue:Number } UpdateQualificationType { QualificationTypeId:String }

License

MIT © Jose Barrios

Banner derived from Cosmin Cuciureanu's BrainUP