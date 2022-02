Experiment Name Demo Source Code Audio Recording Demo Source Video Recording Demo Source Gif Recording Demo Source MultiStreamRecorder Demo Demo Source

A cross-browser implementation to record

Camera Microphone Screen (full screen, apps' screens, tab, HTML elements) Canvas 2D as well as 3D animations (gaming/etc.)

You can record above four options altogether (in single container).

MediaStreamRecorder is useful in scenarios where you're planning to submit/upload recorded blobs in realtime to the server! You can get blobs after specific time-intervals.

Browser Support

Browser Support Features Firefox Stable / Aurora / Nightly Audio+Video (Both local/remote) Google Chrome Stable / Canary / Beta / Dev Audio+Video (Both local/remote) Opera Stable / NEXT Audio+Video (Both local/remote) Android Chrome / Firefox / Opera Audio+Video (Both local/remote) Microsoft Edge Normal Build Only Audio - No Video - No Canvas - No Screen Safari 11 preview Only Audio - No Video - No Canvas - No Screen

How to link scripts?

You can install scripts using NPM:

npm install msr # or via "bower" bower install msr

Now try node server.js and open https://localhost:9001/

Test on NPM

var MediaStreamRecorder = require ( 'msr' ); console .log( 'require-msr' , MediaStreamRecorder); console .log( '



' ); var recorder = new MediaStreamRecorder({}); console .log( 'MediaStreamRecorder' , recorder); console .log( '



' ); var multiStreamRecorder = new MediaStreamRecorder.MultiStreamRecorder([]); console .log( 'MultiStreamRecorder' , multiStreamRecorder);

Live NPM test: https://tonicdev.com/npm/msr

Or try npm-test.js :

cd node_modules cd msr node npm-test.js

Then link single/standalone "MediaStreamRecorder.js" file:

< script src = "./node_modules/msr/MediaStreamRecorder.js" > </ script > < script src = "./bower_components/msr/MediaStreamRecorder.js" > </ script > < script src = "https://cdn.webrtc-experiment.com/MediaStreamRecorder.js" > </ script > < script src = "https://www.webrtc-experiment.com/MediaStreamRecorder.js" > </ script > < script src = "https://github.com/streamproc/MediaStreamRecorder/releases/download/1.3.4/MediaStreamRecorder.js" > </ script >

Record audio+video

< script src = "https://cdn.webrtc-experiment.com/MediaStreamRecorder.js" > </ script > < script > var mediaConstraints = { audio : true , video : true }; navigator.getUserMedia(mediaConstraints, onMediaSuccess, onMediaError); function onMediaSuccess ( stream ) { var mediaRecorder = new MediaStreamRecorder(stream); mediaRecorder.mimeType = 'video/webm' ; mediaRecorder.ondataavailable = function ( blob ) { var blobURL = URL.createObjectURL(blob); document .write( '<a href="' + blobURL + '">' + blobURL + '</a>' ); }; mediaRecorder.start( 3000 ); } function onMediaError ( e ) { console .error( 'media error' , e); } </ script >

Record Multiple Videos

Record multiple videos in single WebM file.

var arrayOfStreams = [yourVideo, screen, remoteVideo1, remoteVideo2]; var multiStreamRecorder = new MultiStreamRecorder( arrayOfStreams );

You can add additional streams at runtime:

multiStreamRecorder.addStream( anotherStream );

Currently, you can only record 4-maximum videos in single WebM container.

Record audio/wav

< script src = "https://cdn.webrtc-experiment.com/MediaStreamRecorder.js" > </ script > < script > var mediaConstraints = { audio : true }; navigator.getUserMedia(mediaConstraints, onMediaSuccess, onMediaError); function onMediaSuccess ( stream ) { var mediaRecorder = new MediaStreamRecorder(stream); mediaRecorder.mimeType = 'audio/wav' ; mediaRecorder.ondataavailable = function ( blob ) { var blobURL = URL.createObjectURL(blob); document .write( '<a href="' + blobURL + '">' + blobURL + '</a>' ); }; mediaRecorder.start( 3000 ); } function onMediaError ( e ) { console .error( 'media error' , e); } </ script >

How to manually stop recordings?

mediaRecorder.stop();

How to pause recordings?

mediaRecorder.pause();

How to resume recordings?

mediaRecorder.resume();

How to save recordings?

mediaRecorder.save(); mediaRecorder.save(YourExternalBlob, 'FileName.webm' );

Upload to PHP Server

Your HTML file:

mediaRecorder.ondataavailable = function ( blob ) { uploadToPHPServer(blob); }; function uploadToPHPServer ( blob ) { var file = new File([blob], 'msr-' + ( new Date ).toISOString().replace( /:|\./g , '-' ) + '.webm' , { type : 'video/webm' }); var formData = new FormData(); formData.append( 'video-filename' , file.name); formData.append( 'video-blob' , file); makeXMLHttpRequest( 'https://path-to-your-server/save.php' , formData, function ( ) { var downloadURL = 'https://path-to-your-server/uploads/' + file.name; console .log( 'File uploaded to this path:' , downloadURL); }); } function makeXMLHttpRequest ( url, data, callback ) { var request = new XMLHttpRequest(); request.onreadystatechange = function ( ) { if (request.readyState == 4 && request.status == 200 ) { callback(); } }; request.open( 'POST' , url); request.send(data); }

Save.php file:

header( "Access-Control-Allow-Origin: *" ); function selfInvoker () { if (! isset ($_POST[ 'audio-filename' ]) && ! isset ($_POST[ 'video-filename' ])) { echo 'PermissionDeniedError' ; return ; } $fileName = '' ; $tempName = '' ; if ( isset ($_POST[ 'audio-filename' ])) { $fileName = $_POST[ 'audio-filename' ]; $tempName = $_FILES[ 'audio-blob' ][ 'tmp_name' ]; } else { $fileName = $_POST[ 'video-filename' ]; $tempName = $_FILES[ 'video-blob' ][ 'tmp_name' ]; } if ( empty ($fileName) || empty ($tempName)) { echo 'PermissionDeniedError' ; return ; } $filePath = 'uploads/' . $fileName; $allowed = array ( 'webm' , 'wav' , 'mp4' , 'mp3' , 'ogg' ); $extension = pathinfo($filePath, PATHINFO_EXTENSION); if (!$extension || empty ($extension) || !in_array($extension, $allowed)) { echo 'PermissionDeniedError' ; continue ; } if (!move_uploaded_file($tempName, $filePath)) { echo ( 'Problem saving file.' ); return ; } echo ($filePath); } selfInvoker();

Regarding PHP upload issues:

Don't forget to create uploads directory here:

https:// path - to -your- server /uploads/

API Documentation

recorderType

You can force StereoAudioRecorder or WhammyRecorder or similar recorders on Firefox or Edge; even on Chrome and Opera.

All browsers will be using your specified recorder:

mediaRecorder.recorderType = StereoAudioRecorder; mediaRecorder.recorderType = WhammyRecorder; mediaRecorder.recorderType = MediaRecorderWrapper; mediaRecorder.recorderType = GifRecorder;

audioChannels

To choose between Stereo or Mono audio.

It is an integer value that accepts either 1 or 2. "1" means record only left-channel and skip right-one. The default value is "2".

mediaRecorder.audioChannels = 1 ;

Note: It requires following recorderType:

mediaRecorder.recorderType = StereoAudioRecorder;

bufferSize

You can set following audio-bufferSize values: 0, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, and 16384. "0" means: let chrome decide the device's default bufferSize. Default value is "2048".

mediaRecorder.bufferSize = 0 ;

sampleRate

Default "sampleRate" value is "44100". Currently you can't modify sample-rate in windows that's why this property isn't yet exposed to public API.

It accepts values only in range: 22050 to 96000

mediaRecorder.sampleRate = 96000 ;

video

It is recommended to pass your HTMLVideoElement to get most accurate result.

videoRecorder.video = yourHTMLVideoElement; videoRecorder.onStartedDrawingNonBlankFrames = function ( ) { videoRecorder.clearOldRecordedFrames(); audioRecorder.start(interval); };

stop

This method allows you stop recording.

mediaRecorder.stop();

pause

This method allows you pause recording.

mediaRecorder.pause();

resume

This method allows you resume recording.

mediaRecorder.resume();

save

This method allows you save recording to disk (via save-as dialog).

mediaRecorder.save(); mediaRecorder.save(YourExternalBlob, 'FileName.webm' );

canvas

Using this property, you can pass video resolutions:

mediaRecorder.canvas = { width : 1280 , height : 720 };

videoWidth and videoHeight

You can stretch video to specific width/height:

mediaRecorder.videoWidth = 1280 ; mediaRecorder.videoHeight = 720 ;

clearOldRecordedFrames

This method allows you clear current video-frames. You can use it to remove blank-frames.

videoRecorder.video = yourHTMLVideoElement; videoRecorder.onStartedDrawingNonBlankFrames = function ( ) { videoRecorder.clearOldRecordedFrames(); audioRecorder.start(interval); };

stop

This method allows you stop entire recording process.

mediaRecorder.stop();

start

This method takes "interval" as the only argument and it starts recording process:

mediaRecorder.start( 5 * 1000 );

ondataavailable

This event is fired according to your interval and "stop" method.

mediaRecorder.ondataavailable = function ( blob ) { POST_to_Server(blob); };

onstop

This event is fired when recording is stopped, either by invoking "stop" method or in case of any unexpected error:

mediaRecorder.onstop = function ( ) { };

mimeType

This property allows you set output media type:

videoRecorder.mimeType = 'video/webm' ; videoRecorder.mimeType = 'video/mp4' ; audioRecorder.mimeType = 'audio/webm' ; audioRecorder.mimeType = 'audio/ogg' ; audioRecorder.mimeType = 'audio/wav' ; audioRecorder.mimeType = 'audio/pcm' ; gifRecorder.mimeType = 'image/gif' ;

bitsPerSecond

videoRecorder.bitsPerSecond = 12800 ;

quality

videoRecorder.quality = .8 ;

speed

videoRecorder.speed = 100 ;

Contributors

License

MediaStreamRecorder.js library is released under MIT licence.