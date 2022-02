msee

msee is a command-line tool to read markdown file.

And it's a library help your command-line software to output readable markdown content.

Screenshot

Installation

npm install -g msee

Usage

msee < file > msee < file > | less cat < file > | msee

API

var msee = require ( 'msee' ); msee.parse( '> hello world!' ); msee.parseFile( '~/doc/readme.md' );

Contributors

https://github.com/firede/msee/graphs/contributors

License

MIT © Firede