Match a MQTT Topic against Wildcards

Install and Usage

npm install mqtt-wildcard

var mqttWildcard = require ( 'mqtt-wildcard' );

Alternatively you can use bower to install mqtt-wildcard, AMD is also supported.

API

array|null mqttWildcard (string topic, string wildcard)

Returns null if not matched, otherwise an array containing the wildcards contents will be returned.

Examples:

mqttWildcard( 'test/foo/bar' , 'test/foo/bar' ); mqttWildcard( 'test/foo/bar' , 'test/+/bar' ); mqttWildcard( 'test/foo/bar' , 'test/#' ); mqttWildcard( 'test/foo/bar/baz' , 'test/+/#' ); mqttWildcard( 'test/foo/bar/baz' , 'test/+/+/baz' ); mqttWildcard( 'test' , 'test/#' ); mqttWildcard( 'test/' , 'test/#' ); mqttWildcard( 'test/foo/bar' , 'test/+' ); mqttWildcard( 'test/foo/bar' , 'test/nope/bar' );

License

MIT (c) 2017 Sebastian Raff