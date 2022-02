mpvue-wxParse 适用于 Mpvue 的微信小程序富文本解析组件

支持 Html、Markdown 转 Wxml 可视化,修改自: wxParse

属性

名称 类型 默认值 描述 loading Boolean false 数据加载状态 className String — 自定义 class 名称 content String — 渲染内容 noData String 数据不能为空 空数据时的渲染展示 startHandler Function 见源码 自定义 parser 函数 endHandler Function null 自定义 parser 函数 charsHandler Function null 自定义 parser 函数 imageProp Object 见下文 图片相关参数

自定义 parser 函数具体介绍

传入的参数为当前节点 node 对象及解析结果 results 对象,例如 startHandler(node, results)

对象及解析结果 对象,例如 无需返回值,通过对传入的参数直接操作来完成需要的改动

自定义函数会在原解析函数处理之后执行

imageProp 对象具体属性

名称 类型 默认值 描述 mode String 'aspectFit' 图片裁剪、缩放的模式 padding Number 0 图片内边距 lazyLoad Boolean false 图片懒加载 domain String '' 图片服务域名

事件

名称 参数 描述 preview 图片地址,原始事件 预览图片时触发 navigate 链接地址,原始事件 点击链接时触发

基本使用方法

安装

npm i mpvue-wxparse

使用

<template> <div> <wxParse :content="article" @preview="preview" @navigate="navigate" /> </div> </template> <script> import wxParse from 'mpvue-wxparse' export default { components: { wxParse }, data () { return { article: '<div>我是HTML代码</div>' } }, methods: { preview(src, e) { // do something }, navigate(href, e) { // do something } } } </script> <style> @import url("~mpvue-wxparse/src/wxParse.css"); </style>

渲染 Markdown

先将 markdown 转换为 html 即可

npm install marked

import marked from 'marked' import wxParse from 'mpvue-wxparse' export default { components : { wxParse }, data () { return { article : marked( `#hello, markdown!` ) } } }

Tips

v0.6 之后的版本样式文件需自行引入

对性能要求较高的话,推荐使用这个原生组件版 wxParser-plugin

打包时出错 ERROR in static/js/vendor.js from UglifyJs

参照以下配置使 babel 处理 mpvue-wxparse,或更新 UglifyJs 插件

{ test : /\.js$/ , include : [resolve( 'src' ), /mpvue-wxparse/], use : [ 'babel-loader' , { loader : 'mpvue-loader' , options : { checkMPEntry : true } } ] }

感谢

@stonewen| @Daissmentii | @wuyanwen | @vcxiaohan