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mpvue-template-compiler

by Meituan-Dianping
1.4.6 (see all)

基于 Vue.js 的小程序开发框架，从底层支持 Vue.js 语法和构建工具体系。

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59

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Maintenance

Last Commit

3yrs ago

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148

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Dependencies

2

License

MIT

Type Definitions

DefinitelyTyped

Tree-Shakeable

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mpvue logo

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mpvue

Vue.js 小程序版, fork 自 vuejs/vue@2.4.1，保留了 vue runtime 能力，添加了小程序平台的支持。

mpvue 是一个使用 Vue.js 开发小程序的前端框架，目前支持 微信小程序百度智能小程序头条小程序支付宝小程序。 框架基于 Vue.js，修改了的运行时框架 runtime 和代码编译器 compiler 实现，使其可运行在小程序环境中，从而为小程序开发引入了 Vue.js 开发体验。

mpvue 2.0

mpvue 2.0 开始正式支持 百度智能小程序头条小程序支付宝小程序，使用 mpvue-quickstart 项目模板新创建的项目，将默认升级到 2.0。老项目可继续使用原有版本。详情请参见 mpvue 2.0 升级指南

新版本的问题或建议，有请各位关注者及时反馈，mpvue 2.0 祝大家节日快乐~ -2019.02.14

mpvue 1.x 稳定版本

对于不升级 2.0 的项目，可以继续使用1.x 的大版本，目前1.x 会持续在 1.4.x 上继续维护 升级方式参见：1.x 稳定版说明

mpvue 文档

快速开始

我们精心准备了一个简单的 五分钟上手教程 方便你快速体验到 mpvue 带来的开发乐趣。

名称由来

  • mp：mini program 的缩写
  • mpvue：Vue.js in mini program

主要特性

使用 mpvue 开发小程序，你将在小程序技术体系的基础上获取到这样一些能力：

  • 彻底的组件化开发能力：提高代码复用性
  • 完整的 Vue.js 开发体验
  • 方便的 Vuex 数据管理方案：方便构建复杂应用
  • 快捷的 webpack 构建机制：自定义构建策略、开发阶段 hotReload
  • 支持使用 npm 外部依赖
  • 使用 Vue.js 命令行工具 vue-cli 快速初始化项目
  • H5 代码转换编译成小程序目标代码的能力

其它特性正在等着你去探索。

配套设施

mpvue 作为小程序版本的 Vue.js，在框架 SDK 之外，完整的技术体系还包括如下设施。

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