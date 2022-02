自动生成构建入口,避免编写大量重复的 main.js 文件

目录结构

├─build ├─config ├─src │ ├─components │ ├─pages │ │ └─news │ │ │─list.vue │ │ └─detail.vue │ ├─App.vue │ ├─app.json │ └─main.js └─package.json

Quickstart

vue init F-loat/mpvue-quickstart my-project

安装

npm i mpvue-entry@next -D

使用

v2.0 版本仅支持 mpvue-loader@^1.1.0,兼容 megalo

const MpvueEntry = require ( 'mpvue-entry' ) module .exports = { entry : MpvueEntry.getEntry( 'src/app.json' ), ... plugins: [ new MpvueEntry(), ... ] }

{ "pages" : [ { "path" : "pages/news/list" , "config" : { "navigationBarTitleText" : "文章列表" , "enablePullDownRefresh" : true } } ], "window" : {} }

参数

paths: String/Object

paths 为 String 类型时作为 config 的值,为绝对路径或相对于项目根目录的相对路径

property default describe config 'src/app.json' 项目配置文件 main 'src/main.js' 主入口文件,作为模板 template 'src/main.js' 入口模板文件,优先级较高 entry 'mpvue-entry/dist/' 各页面入口文件目录

MpvueEntry.getEntry({ config : 'src/app.js' , main : 'src/index.js' })

pages [String/Object]

pages 元素为 String 类型时作为 path 的值,为绝对路径或相对于项目根目录的相对路径

property type default describe path String - 文件路径 config Object {} 页面配置 route String - 页面路由 native Boolean false 原生页面 subPackage Boolean false 分包加载 root String - 分包根路径 name String root 分包别名 independent Boolean false 独立分包

[ 'pages/index' , { path : 'pages/news/list' , config : { navigationBarTitleText : '页面标题' }, route : 'pages/news/list/main' }, { path : 'package/news/detail' , root : 'package/news' , subPackage : true , independent : true } ]

Tips

首页为 pages 数组的第一项

分包配置兼容微信小程序官方写法

paths 的相关配置均可在项目 package.json 的 entryOptions 中覆盖

可通过以下形式的注释指定 main.js 特有代码

console .log( 'hello world' ) console .log( 'happy' ) console .log( 'coding' )

官方模板生成的项目请务必去除以下配置

module .exports = { plugins : [ new CopyWebpackPlugin([{ from : '**/*.json' , to : '' }], { context : 'src/' }), ... ] }

megalo 官方已对打包入口做了类似的优化,如无迁移需求可直接采用官方方案

Thanks