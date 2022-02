在微信小程序中使用 ECharts

本项目是 ECharts 的 Mpvue 小程序版本。开发者可以通过熟悉的 ECharts 配置方式及 Vue 语法,快速开发图表,满足各种可视化需求。

扫码体验

安装

npm i mpvue-echarts

使用

<template> <div class="echarts-wrap"> <mpvue-echarts :echarts="echarts" :onInit="onInit" canvasId="demo-canvas" /> </div> </template> <script> import echarts from 'echarts' import mpvueEcharts from 'mpvue-echarts' let chart = null; function initChart(canvas, width, height) { chart = echarts.init(canvas, null, { width: width, height: height }); canvas.setChart(chart); var option = {}; // ECharts 配置项 chart.setOption(option); return chart; // 返回 chart 后可以自动绑定触摸操作 } export default { components: { mpvueEcharts }, data () { return { echarts, onInit: initChart } } } </script> <style scoped> .echarts-wrap { width: 100%; height: 300px; } </style>

这对于所有 ECharts 图表都是通用的,用户只需要修改上面 option 的内容,即可改变图表。 option 的使用方法参见 ECharts 配置项文档。对于不熟悉 ECharts 的用户,可以参见 5 分钟上手 ECharts 教程。

属性

名称 类型 默认值 描述 echarts Object null echarts 对象 canvasId String ec-canvas canvasId onInit Function null 初始化函数 lazyLoad Boolean false 懒加载 disableTouch Boolean false 禁用触摸事件 throttleTouch Boolean false 节流触摸事件

FAQ

[重要] 不要把 chart 实例赋值到 this(vue 实例) 上

echarts.init 返回的即为图表实例。

使用自定义版 echarts,官网定制

参见 examples/lazyLoad 的例子,可以在获取数据后再初始化数据。

参见 examples/multiCharts 的例子。

尝试设置 throttleTouch 属性为 true 。

如何使用 Tooltip?

目前,本项目已支持 ECharts Tooltip,但是由于 ECharts 相关功能尚未发版,因此当前需要使用原项目中 ec-canvas/echarts.js ,这个文件包含了可以在微信中使用 Tooltip 的相关代码。目前在 ECharts 官网下载的 echarts.js 还不能直接替换使用,等 ECharts 正式发版后即可。

具体使用方法和 ECharts 相同,例子参见 pages/line/index.js 。

本项目默认提供的 ECharts 文件是最新版本的包含所有组件文件,为了便于开发,提供的是未压缩的版本。远程调试或预览可以下载 echarts.min.js 压缩版本。

发布时,如果对文件大小要求更高,可以在 ECharts 在线定制网页下载仅包含必要组件的包,并且选择压缩。

打包时出错 ERROR in static/js/vendor.js from UglifyJs

参照以下配置使 babel 处理 mpvue-echarts

{ test : /\.js$/ , include : [ resolve( 'src' ), resolve( 'node_modules/mpvue-echarts' ) ], use : [ 'babel-loader' , { loader : 'mpvue-loader' , options : { checkMPEntry : true } } ] }

微信版本要求

支持微信版本 >= 6.6.3,对应基础库版本 >= 1.9.91。尽可能使用更高版本的基础库版本。

调试的时候,需要在微信开发者工具中,将“详情”下的“调试基础库”设为 1.9.91 及以上版本。

发布前,需要在 https://mp.weixin.qq.com 的“设置”页面,将“基础库最低版本设置”设为 1.9.91。当用户微信版本过低的时候,会提示用户更新。

暂不支持的功能

ECharts 中的绝大部分功能都支持小程序版本,因此这里仅说明不支持的功能,以及存在的问题。

以下功能尚不支持,如果有相关需求请在 issue 中向我们反馈,对于反馈人数多的需求将优先支持:

图片

多个 zlevel 分层

此外,目前还有一些 bug 尚未修复,部分需要小程序团队配合上线支持,但不影响基本的使用。已知的 bug 包括:

安卓平台:transform 的问题(会影响关系图边两端的标记位置、旭日图文字位置等)

iOS 平台:半透明略有变深的问题

iOS 平台:渐变色出现在定义区域之外的地方

如有其它问题,也欢迎在 issue 中向我们反馈,谢谢!