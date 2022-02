Node.js implementation for the MPRIS D-Bus Interface Specification to create a mediaplayer service.

Documentation

Chat

var Player = require ( 'mpris-service' ); var player = Player({ name : 'nodejs' , identity : 'Node.js media player' , supportedUriSchemes : [ 'file' ], supportedMimeTypes : [ 'audio/mpeg' , 'application/ogg' ], supportedInterfaces : [ 'player' ] });

Implemented interfaces:

Examples are available in examples/ .

Default interface

player.on( 'quit' , function ( ) { process.exit(); });

Events:

raise

quit

fullscreen

Properties:

identity

name

supportedUriSchemes

supportedMimeTypes

desktopEntry

Player

player.metadata = { 'mpris:trackid' : player.objectPath( 'track/0' ), 'mpris:length' : 60 * 1000 * 1000 , 'mpris:artUrl' : 'https://pbs.twimg.com/profile_images/378800000822867536/3f5a00acf72df93528b6bb7cd0a4fd0c.jpeg' , 'xesam:title' : 'Best song' , 'xesam:album' : 'Best album' , 'xesam:artist' : [ 'Best singer' ] }; player.playbackStatus = 'Playing' ;

See examples/player.js .

Events:

next

previous

pause

playpause

stop

play

seek

open

loopStatus

rate

shuffle

volume

Properties:

playbackStatus

loopStatus

rate

shuffle

volume

metadata

minimumRate

maximumRate

canGoNext

canGoPrevious

canPlay

canPause

canSeek

canControl

Methods:

seeked(position)

getPosition() (should be overridden to return the current position)

TrackList

Events:

addTrack

removeTrack

goTo

Properties:

tracks

canEditTracks

Methods:

addTrack(track)

removeTrack(trackId)

Playlists

Events:

activatePlaylist

Properties:

playlists

activePlaylist

Methods: