mp4frag

A parser that reads piped data from ffmpeg containing a fragmented mp4 and splits it into an initialization segment and media segments. Designed for streaming live video relayed from cctv cameras.

You must use the correct output args with ffmpeg to create a compatible fragmented mp4 format similar to the following real world examples:

ffmpeg -loglevel quiet -rtsp_transport tcp -i rtsp://192.168.1.21:554/user=admin_password=pass_channel=0_stream=1.sdp?real_stream -reset_timestamps 1 -an -c:v copy -f mp4 -movflags +frag_every_frame+empty_moov+default_base_moof -min_frag_duration 500000 pipe:1

ffmpeg -loglevel quiet -rtsp_transport tcp -i rtsp://192.168.1.18:554/user=admin&password=pass&channel=1&stream=1.sdp -reset_timestamps 1 -an -c:v copy -f mp4 -movflags +frag_keyframe+empty_moov+default_base_moof pipe:1

Documents generated by jsdocs.

Interesting projects using mp4frag:

Known Limitations:

only supports fragmented mp4 video encoded as h.264

Changes v0.5.2 => v0.5.4

getSegmentObject internal improvements

Changes v0.5.1 => v0.5.2

Property getters added

Changes v0.5.0 => v0.5.1

better media segment duration handling

Changes v0.4.1 => v0.5.0

Method signature change

removed methods: getBuffer, getSegment, getSegmentList, getSegmentObjectList

Changes v0.4.0 => v0.4.1

Method signature change

methods that retrieve segment buffer can now accept a stopping count parameter

parameter affects: getBuffer, getSegment, getSegmentList, getSegmentObject, getSegmentObjectList

Changes v0.3.0 => v0.4.0

SegmentObject changed

keyframe property added to segmentObject { segment, sequence, duration, timestamp, keyframe }

segment contains a keyframe if keyframe >= 0

Convenience methods added

Changes v0.2.0 => v0.3.0

Constructor options changed ---> BREAKING <---

hlsBase => hlsPlaylistBase string, accepts _ , a-z , and A-Z

=> string, accepts , , and hlsSize => hlsPlaylistSize integer, ranges from 2 to 20 , defaults to 4

=> integer, ranges from to , defaults to hlsInit => hlsPlaylistInit boolean, defaults to true

=> boolean, defaults to bufferListSize => segmentCount integer, ranges from 2 to 30 , defaults to 2

Segment event changed ---> BREAKING <---

mp4frag.on( 'segment' , data => { console .log(data); });

previously, data was a Buffer.

currently, data is a segmentObject structured as { segment, sequence, duration, timestamp }

Options for a new instance of Mp4Frag

segmentCount: integer (2 - 30), setting this value will store specified number of media segments in the buffer

will be ignored if setting hlsPlaylistBase

const mp4frag = new Mp4Frag({ segmentCount : 3 });

hlsPlaylistBase: string ( _ , a-z , and A-Z ), setting this will generate a live fmp4 HLS m3u8 playlist

hlsPlaylistSize: integer (2 - 20), setting this will determine the number of segments in the fmp4 HLS m3u8 playlist

const mp4frag = new Mp4Frag({ hlsPlaylistSize : 4 , hlsPlaylistBase : 'my_String' });

Possible usage examples

Example 1: Generate a live fmp4 HLS m3u8 playlist with ffmpeg

const { spawn } = require ( 'child_process' ); const Mp4Frag = require ( 'mp4frag' ); const mp4frag = new Mp4Frag({ hlsPlaylistSize : 3 , hlsPlaylistBase : 'back_yard' }); const ffmpeg = spawn( 'ffmpeg' , [ '-loglevel' , 'quiet' , '-probesize' , '64' , '-analyzeduration' , '100000' , '-reorder_queue_size' , '5' , '-rtsp_transport' , 'tcp' , '-i' , 'rtsp://216.4.116.29:554/axis-media/media.3gp' , '-an' , '-c:v' , 'copy' , '-f' , 'mp4' , '-movflags' , '+frag_keyframe+empty_moov+default_base_moof' , '-metadata' , 'title="ip 216.4.116.29"' , '-reset_timestamps' , '1' , 'pipe:1' ], { stdio : [ 'ignore' , 'pipe' , 'inherit' ] } ); ffmpeg.stdio[ 1 ].pipe(mp4frag);

m3u8 playlist will now be available via mp4frag.m3u8 and can be served to a client browser via express

segments in playlist can be accessed by sequence number via mp4frag.getSegmentObject(6) , with 6 being the current sequence number

Generated m3u8 playlist will look like the following example pulled from my live feed

#EXTM3U #EXT-X-VERSION : 7 #EXT-X-ALLOW-CACHE :NO #EXT-X-TARGETDURATION : 4 #EXT-X-MEDIA-SEQUENCE : 6 #EXT-X-MAP :URI= "init-back_yard.mp4" #EXTINF : 4.780000 , back_yard6 .m4s #EXTINF : 5.439000 , back_yard7 .m4s #EXTINF : 4.269000 , back_yard8 .m4s

Setting up server routes to respond to http requests for playing live HLS feed

app.get( '/back_yard.m3u8' , (req, res) => { if (mp4frag.m3u8) { res.writeHead( 200 , { 'Content-Type' : 'application/vnd.apple.mpegurl' }); res.end(mp4frag.m3u8); } else { res.sendStatus( 503 ); } }); app.get( '/init-back_yard.mp4' , (req, res) => { if (mp4frag.initialization) { res.writeHead( 200 , { 'Content-Type' : 'video/mp4' }); res.end(mp4frag.initialization); } else { res.sendStatus( 503 ); } }); app.get( '/back_yard:id.m4s' , (req, res) => { const segmentObject = mp4frag.getSegmentObject(req.params.id); if (segmentObject) { res.writeHead( 200 , { 'Content-Type' : 'video/mp4' }); res.end(segmentObject.segment); } else { res.sendStatus( 503 ); } });

Example 2: Create a buffer of past video to store for later recording

const { spawn } = require ( 'child_process' ); const Mp4Frag = require ( 'mp4frag' ); const mp4frag = new Mp4Frag({ segmentCount : 3 }); const ffmpeg = spawn( 'ffmpeg' , [ '-loglevel' , 'quiet' , '-probesize' , '64' , '-analyzeduration' , '100000' , '-reorder_queue_size' , '5' , '-rtsp_transport' , 'tcp' , '-i' , 'rtsp://131.95.3.162:554/axis-media/media.3gp' , '-an' , '-c:v' , 'copy' , '-f' , 'mp4' , '-movflags' , '+frag_keyframe+empty_moov+default_base_moof' , '-metadata' , 'title="ip 131.95.3.162"' , '-reset_timestamps' , '1' , 'pipe:1' ], { stdio : [ 'ignore' , 'pipe' , 'inherit' ] } ); ffmpeg.stdio[ 1 ].pipe(mp4frag);

Moments later, a triggering event occurs such as motion detection, and we need to record buffered video from before the event occurred: