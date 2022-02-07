一个强大的小程序富文本组件
uni-app 中使用
table、
video、
svg 等）
≈25KB，
9KB gzipped）
查看 功能介绍 了解更多
npm 方式
在项目目录下安装组件包
npm install mp-html
开发者工具中勾选
使用 npm 模块 并点击
工具 - 构建 npm
在需要使用页面的
json 文件中添加
{
"usingComponents": {
"mp-html": "mp-html"
}
}
在需要使用页面的
wxml 文件中添加
<mp-html content="{{html}}" />
在需要使用页面的
js 文件中添加
Page({
onLoad () {
this.setData({
html: '<div>Hello World!</div>'
})
}
})
源码方式
将源码中对应平台的代码包（
dist/platform）拷贝到
components 目录下，更名为
mp-html
在需要使用页面的
json 文件中添加
{
"usingComponents": {
"mp-html": "/components/mp-html/index"
}
}
后续步骤同上
查看 快速开始 了解更多
源码方式
将源码中
dist/uni-app 内的内容拷贝到项目根目录下
可以直接通过 插件市场 引入
在需要使用页面的
vue 文件中添加
<template>
<view>
<mp-html :content="html" />
</view>
</template>
<script>
import mpHtml from '@/components/mp-html/mp-html'
export default {
// HBuilderX 2.5.5+ 可以通过 easycom 自动引入
components: {
mpHtml
},
data () {
return {
html: '<div>Hello World!</div>'
}
}
}
</script>
npm 方式
在项目目录下安装组件包
npm install mp-html
在需要使用页面的
vue 文件中添加
<template>
<view>
<mp-html :content="html" />
</view>
</template>
<script>
import mpHtml from 'mp-html/dist/uni-app/components/mp-html/mp-html'
export default {
// 不可省略
components: {
mpHtml
},
data () {
return {
html: '<div>Hello World!</div>'
}
}
}
</script>
使用
cli 方式运行的项目，通过
npm 方式引入时，需要在
vue.config.js 中配置
transpileDependencies，详情可见 #330
如果在
nvue 中使用还要将
dist/uni-app/static 目录下的内容拷贝到项目的
static 目录下，否则无法运行
查看 快速开始 了解更多
|属性
|类型
|默认值
|说明
|container-style
|String
|容器的样式（2.1.0+）
|content
|String
|用于渲染的 html 字符串
|copy-link
|Boolean
|true
|是否允许外部链接被点击时自动复制
|domain
|String
|主域名（用于链接拼接）
|error-img
|String
|图片出错时的占位图链接
|lazy-load
|Boolean
|false
|是否开启图片懒加载
|loading-img
|String
|图片加载过程中的占位图链接
|pause-video
|Boolean
|true
|是否在播放一个视频时自动暂停其他视频
|preview-img
|Boolean
|true
|是否允许图片被点击时自动预览
|scroll-table
|Boolean
|false
|是否给每个表格添加一个滚动层使其能单独横向滚动
|selectable
|Boolean
|false
|是否开启文本长按复制
|set-title
|Boolean
|true
|是否将 title 标签的内容设置到页面标题
|show-img-menu
|Boolean
|true
|是否允许图片被长按时显示菜单
|tag-style
|Object
|设置标签的默认样式
|use-anchor
|Boolean
|false
|是否使用锚点链接
查看 属性 了解更多
|名称
|触发时机
|load
|dom 树加载完毕时
|ready
|图片加载完毕时
|error
|发生渲染错误时
|imgtap
|图片被点击时
|linktap
|链接被点击时
查看 事件 了解更多
组件实例上提供了一些
api 方法可供调用
|名称
|作用
|in
|将锚点跳转的范围限定在一个 scroll-view 内
|navigateTo
|锚点跳转
|getText
|获取文本内容
|getRect
|获取富文本内容的位置和大小
|setContent
|设置富文本内容
|imgList
|获取所有图片的数组
查看 api 了解更多
除基本功能外，本组件还提供了丰富的扩展，可按照需要选用
|名称
|作用
|audio
|音乐播放器
|editable
|富文本编辑
|emoji
|解析 emoji
|highlight
|代码块高亮显示
|markdown
|渲染 markdown
|search
|关键词搜索
|style
|匹配 style 标签中的样式
|txv-video
|使用腾讯视频
|img-cache
|图片缓存 by @PentaTea
查看 插件 了解更多
|官方示例
|欢喜商城
|多么生活
|全品作业小助手
|米兔旅行
|食法查
|微慕
|古典文学名著阅读
|程序员技术之旅
|典典博客
|Geek 时代
|源创智造
|备忘录与记事本
|优秀笔记
|365 刷题
|同城共享书
|技术源 share
|周仙神
以上排名不分先后，更多可见 使用案例收集（欢迎添加）
许可
您可以免费的使用（包括商用）、复制或修改本组件 MIT License
不可用于任何违法用途
在用于生产环境前务必经过充分测试，由插件
bug 带来的损失概不负责（可以自行修改源码）
支持
v2.2.1 (20211224)
v2.2.0 (20211011)
A 增加
customElements 配置项，便于添加自定义功能性标签 详细
A
editable 插件增加切换音视频自动播放状态的功能 详细 by @leeseett
A
editable 插件删除媒体标签时触发
remove 事件，便于删除已上传的文件
U
editable 插件
insertImg 方法支持同时插入多张图片 详细
U
editable 插入图片和音视频时支持拼接
domian 主域名
F 修复了内部链接参数中包含
:// 时被认为是外部链接的问题 详细
F 修复了部分
svg 标签名或属性名大小写不正确时不生效的问题 详细
F 修复了
uni-app 包
nvue 页面运行到非
app 平台时可能样式错误的问题
D 移除了
ad 配置项（由
customElements 代替）
从
1.x 的升级方法可见 更新指南
查看 更新日志 了解更多