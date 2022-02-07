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mp-html

by Jin Yufeng
2.2.0 (see all)

小程序富文本组件，支持渲染和编辑 html，支持在微信、QQ、百度、支付宝、头条和 uni-app 平台使用

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npm
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Overview

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148

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2.1K

Maintenance

Last Commit

12d ago

Contributors

8

Package

Dependencies

0

License

MIT

Type Definitions

DefinitelyTyped

Tree-Shakeable

No?

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Readme

mp-html

一个强大的小程序富文本组件

star forks npm downloads Coverage Status license JavaScript Style Guide

功能介绍

  • 支持在多个主流的小程序平台和 uni-app 中使用
  • 支持丰富的标签（包括 tablevideosvg 等）
  • 支持丰富的事件效果（自动预览图片、链接处理等）
  • 支持设置占位图（加载中、出错时、预览时）
  • 支持锚点跳转、长按复制等丰富功能
  • 支持大部分 html 实体
  • 丰富的插件（关键词搜索、内容 编辑 等）
  • 效率高、容错性强且轻量化（≈25KB9KB gzipped

查看 功能介绍 了解更多

使用方法

原生平台

  • npm 方式

    1. 在项目目录下安装组件包

      npm install mp-html

    2. 开发者工具中勾选 使用 npm 模块 并点击 工具 - 构建 npm

    3. 在需要使用页面的 json 文件中添加

      {
  "usingComponents": {
    "mp-html": "mp-html"
  }
}

    4. 在需要使用页面的 wxml 文件中添加

      <mp-html content="{{html}}" />

    5. 在需要使用页面的 js 文件中添加

      Page({
  onLoad () {
    this.setData({
      html: '<div>Hello World!</div>'
    })
  }
})

  • 源码方式

    1. 将源码中对应平台的代码包（dist/platform）拷贝到 components 目录下，更名为 mp-html

    2. 在需要使用页面的 json 文件中添加

      {
  "usingComponents": {
    "mp-html": "/components/mp-html/index"
  }
}

    后续步骤同上

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uni-app

  • 源码方式

    1. 将源码中 dist/uni-app 内的内容拷贝到项目根目录下
      可以直接通过 插件市场 引入

    2. 在需要使用页面的 vue 文件中添加

      <template>
  <view>
    <mp-html :content="html" />
  </view>
</template>
<script>
  import mpHtml from '@/components/mp-html/mp-html'
  export default {
    // HBuilderX 2.5.5+ 可以通过 easycom 自动引入
    components: {
      mpHtml
    },
    data () {
      return {
        html: '<div>Hello World!</div>'
      }
    }
  }
</script>

  • npm 方式

    1. 在项目目录下安装组件包

      npm install mp-html

    2. 在需要使用页面的 vue 文件中添加

      <template>
  <view>
    <mp-html :content="html" />
  </view>
</template>
<script>
  import mpHtml from 'mp-html/dist/uni-app/components/mp-html/mp-html'
  export default {
    // 不可省略
    components: {
      mpHtml
    },
    data () {
      return {
        html: '<div>Hello World!</div>'
      }
    }
  }
</script>

    使用 cli 方式运行的项目，通过 npm 方式引入时，需要在 vue.config.js 中配置 transpileDependencies，详情可见 #330
    如果在 nvue 中使用还要将 dist/uni-app/static 目录下的内容拷贝到项目的 static 目录下，否则无法运行

查看 快速开始 了解更多

组件属性

属性类型默认值说明
container-styleString容器的样式（2.1.0+
contentString用于渲染的 html 字符串
copy-linkBooleantrue是否允许外部链接被点击时自动复制
domainString主域名（用于链接拼接）
error-imgString图片出错时的占位图链接
lazy-loadBooleanfalse是否开启图片懒加载
loading-imgString图片加载过程中的占位图链接
pause-videoBooleantrue是否在播放一个视频时自动暂停其他视频
preview-imgBooleantrue是否允许图片被点击时自动预览
scroll-tableBooleanfalse是否给每个表格添加一个滚动层使其能单独横向滚动
selectableBooleanfalse是否开启文本长按复制
set-titleBooleantrue是否将 title 标签的内容设置到页面标题
show-img-menuBooleantrue是否允许图片被长按时显示菜单
tag-styleObject设置标签的默认样式
use-anchorBooleanfalse是否使用锚点链接

查看 属性 了解更多

组件事件

名称触发时机
loaddom 树加载完毕时
ready图片加载完毕时
error发生渲染错误时
imgtap图片被点击时
linktap链接被点击时

查看 事件 了解更多

api

组件实例上提供了一些 api 方法可供调用

名称作用
in将锚点跳转的范围限定在一个 scroll-view 内
navigateTo锚点跳转
getText获取文本内容
getRect获取富文本内容的位置和大小
setContent设置富文本内容
imgList获取所有图片的数组

查看 api 了解更多

插件扩展

除基本功能外，本组件还提供了丰富的扩展，可按照需要选用

名称作用
audio音乐播放器
editable富文本编辑
emoji解析 emoji
highlight代码块高亮显示
markdown渲染 markdown
search关键词搜索
style匹配 style 标签中的样式
txv-video使用腾讯视频
img-cache图片缓存 by @PentaTea

查看 插件 了解更多

使用案例

官方示例欢喜商城多么生活全品作业小助手米兔旅行食法查
富文本插件欢喜商城多么生活全品作业小助手米兔旅行食法查
微慕古典文学名著阅读程序员技术之旅典典博客Geek 时代源创智造
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备忘录与记事本优秀笔记365 刷题同城共享书技术源 share周仙神
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以上排名不分先后，更多可见 使用案例收集（欢迎添加）

许可与支持

  • 许可
    您可以免费的使用（包括商用）、复制或修改本组件 MIT License
    不可用于任何违法用途
    在用于生产环境前务必经过充分测试，由插件 bug 带来的损失概不负责（可以自行修改源码）

  • 支持
    支持

更新日志

  • v2.2.1 (20211224)

    1. A editable 插件增加上下移动标签功能
    2. U editable 插件支持在文本中间光标处插入内容
    3. F 修复了 uni-appnvue 端设置 margin 后可能导致高度不正确的问题
    4. F 修复了 highlight 插件使用压缩版的 prism.css 可能导致背景失效的问题 详细
    5. F 修复了 uni-app 包编辑状态下使用 emoji 插件内容为空时可能报错的问题 详细
    6. F 修复了使用 editable 插件后将 selectable 属性设置为 force 不生效的问题

  • v2.2.0 (20211011)

    1. A 增加 customElements 配置项，便于添加自定义功能性标签 详细
    2. A editable 插件增加切换音视频自动播放状态的功能 详细 by @leeseett
    3. A editable 插件删除媒体标签时触发 remove 事件，便于删除已上传的文件
    4. U editable 插件 insertImg 方法支持同时插入多张图片 详细
    5. U editable 插入图片和音视频时支持拼接 domian 主域名
    6. F 修复了内部链接参数中包含 :// 时被认为是外部链接的问题 详细
    7. F 修复了部分 svg 标签名或属性名大小写不正确时不生效的问题 详细
    8. F 修复了 uni-appnvue 页面运行到非 app 平台时可能样式错误的问题
    9. D 移除了 ad 配置项（由 customElements 代替）

    1.x 的升级方法可见 更新指南

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Performant0
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Poor Documentation0
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