moxios

Mock axios requests for testing

Installing

$ npm install moxios --save-dev

Example

import axios from 'axios' import moxios from 'moxios' import sinon from 'sinon' import { equal } from 'assert' describe( 'mocking axios requests' , function ( ) { describe( 'across entire suite' , function ( ) { beforeEach( function ( ) { moxios.install() }) afterEach( function ( ) { moxios.uninstall() }) it( 'specify response for a specific request' , function ( done ) { let input = document .querySelector( '.UserList__Filter__Input' ) let button = document .querySelector( '.UserList__Filter__Button' ) input.value = 'flintstone' button.click() moxios.wait( function ( ) { let request = moxios.requests.mostRecent() request.respondWith({ status : 200 , response : [ { id : 1 , firstName : 'Fred' , lastName : 'Flintstone' }, { id : 2 , firstName : 'Wilma' , lastName : 'Flintstone' } ] }) .then( function ( ) { let list = document .querySelector( '.UserList__Data' ) equal(list.rows.length, 2 ) equal(list.rows[ 0 ].cells[ 0 ].innerHTML, 'Fred' ) equal(list.rows[ 1 ].cells[ 0 ].innerHTML, 'Wilma' ) done() }) }) }) it( 'stub response for any matching request URL' , function ( done ) { moxios.stubRequest( '/say/hello' , { status : 200 , responseText : 'hello' }) moxios.stubRequest( /say.*/ , { }) let onFulfilled = sinon.spy() axios.get( '/say/hello' ).then(onFulfilled) moxios.wait( function ( ) { equal(onFulfilled.getCall( 0 ).args[ 0 ].data, 'hello' ) done() }) }) }) it( 'just for a single spec' , function ( done ) { moxios.withMock( function ( ) { let onFulfilled = sinon.spy() axios.get( '/users/12345' ).then(onFulfilled) moxios.wait( function ( ) { let request = moxios.requests.mostRecent() request.respondWith({ status : 200 , response : { id : 12345 , firstName : 'Fred' , lastName : 'Flintstone' } }) .then( function ( ) { equal(onFulfilled.called, true ) done() }) }) }) }) it( 'Should reject the request' , function ( done ) { const errorResp = { status : 400 , response : { message : 'invalid data' } } moxios.wait( function ( ) { let request = moxios.requests.mostRecent() request.reject(errorResp) }) .catch( function ( err ) { equal(err.status, errorResp.status) equal(err.response.message, errorResp.response.message) done() }) }) })

Mocking a axios.create() instance

describe( 'some-thing' , () => { let axiosInstance; beforeEach( () => { axiosInstance = axios.create(); moxios.install(axiosInstance); }) afterEach( () => { moxios.uninstall(axiosInstance) }) it( 'should axios a thing' , (done) => { moxios.stubRequest( 'http://www.somesite.com/awesome-url' , { status : 200 , responseText : '…' }) axiosInstance.get( 'http://www.somesite.com/awesome-url' ) .then( res => assert(res.status === 200 )) .finally(done) }) })

Thanks

moxios is heavily inspired by jasmine-ajax

License

MIT