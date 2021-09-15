monitorjs_horse 是一款前端监控工具，主要包含下面几个方面信息监控：

1） 普通项目，页面初始化时候，就可以完成初始化监控工具（最好在业务代码的前面，避免监控有漏）； 2） vue项目，需要在new Vue之前初始化监控工具，避免监控有漏；

1、修复无法控制不收集jsError、promiseError、resourceError、ajaxError、consoleError的问题，并显式控制consoleError和vueError

1、性能上报添加isRScript、isRCSS、isRFetch、isRXHR、isRLink、isRIMG控制参数，自定义性能数据类型 2、上报信息添加isFetch控制 3、优化fetch上报，防止同源检测报错

1、优化数据上报 2、添加测网速功能(每分钟上报一次) 3、修改数据上报fire规则

1、由于各个框架都有使用js原生console.info 、console.warn 、console.error记录日志，为了避免这部分信息也被持久化，决定重新命名console日志， console日志细分：console.tInfo 、console.tWarn、console.tError ，通过添加前缀t，代替原来console的api

1、调整img资源报警级别（warning）

1、规范持久化信息小驼峰命名 2、优化持久化地址url检查

1、持久化数据支持 application/json 方式

1、console日志细分：console.info 、console.warn 、console.error ，且支持数据持久化； 2、通过消息队列方式，优化消息持久化，防止多次记录console日志或者极端情况下消息被新消息顶替问题；

1、支持动态获取参数