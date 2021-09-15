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monitorjs_horse

by James.zhang
2.2.1 (see all)

前端异常监控、vue错误监控、js错误监控、页面性能监控、设备信息采集

npm
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ISC

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1、简介

monitorjs_horse 是一款前端监控工具，主要包含下面几个方面信息监控：

  • 1）前端异常监控；
  • 2）页面性能监控；
  • 3）设备信息采集；

2、异常捕获详情

  • 1）js错误信息监控；
  • 2）支持vue错误信息监控（需要将vue传入，并设置vueError:true）；
  • 3）支持promise中未捕获异常信息的抓取；
  • 4）支持ajax库（xhr）异常信息捕获；
  • 5）支持console.error错误信息捕获;
  • 6）支持资源错误信息捕获。

3、页面性能监控

  • 1）重定向的时间；
  • 2）DNS 查询时间；
  • 3）DNS 缓存时间；
  • 4）卸载页面的时间；
  • 5）tcp连接耗时；
  • 6）内容加载完成的时间；
  • 7）解析dom树耗时；
  • 8）白屏时间；
  • 9）页面加载完成的时间；
  • ...

4、设备信息采集

  • 1）设备类型；
  • 2）操作系统；
  • 3）操作系统版本；
  • 4）屏幕高、屏幕宽；
  • 5）当前使用的语言-国家；
  • 6）联网类型；
  • 7）横竖屏；
  • 8）浏览器信息；
  • 9）浏览器指纹；
  • 10）userAgent；
  • ...

5、引入方式

1、支持es6方式引入
import { MonitorJS } from "monitorjs_horse";

2、支持commonjs方式引入
const MonitorJS = require("monitorjs_horse");

3、支持AMD方式引入
define(['monitorjs_horse'],(MonitorJS)=>{});

4、支持<script>标签引入方式
<script src="../node_modules/monitorjs_horse/dist/monitorjs.min.js"></script>

6、异常监控Usage

1）异常监控初始化代码：
new MonitorJS().init({
    url:"", //错误上报地址
    consoleError:true, //配置是否需要记录console.error错误信息
    vueError:true, //配置是否需要记录vue错误信息
    vue:Vue, //如需监控vue错误信息，则需要传入vue
    extendsInfo:{ //自定义扩展信息，一般用于数据持久化区分
        a:"", //自定义信息a（名称可自定义）可参考测试栗子 module
        b:"", //自定义信息b（名称可自定义）
        getDynamic:()=>{  //获取动态传参  1.4.5版本及以后支持该方式
            
        }
    }
});

2）参数说明：
{
    url ：错误上报地址
    jsError ：配置是否需要监控js错误 （默认true）
    promiseError ：配置是否需要监控promise错误 （默认true）
    resourceError ：配置是否需要监控资源错误 （默认true）
    ajaxError ：配置是否需要监控ajax错误 （默认true）
    consoleError ：配置是否需要监控console.error错误 （默认false）
    vueError ：配置是否需要记录vue错误信息 （默认false）
    vue ： 如需监控vue错误信息，则需要传入vue
    extendsInfo : { //自定义扩展信息，一般用于数据持久化区分
        a:"", //自定义信息a（名称可自定义）可参考测试栗子 module
        b:"", //自定义信息b（名称可自定义）
        getDynamic:()=>{  //获取动态传参  1.4.5版本及以后支持该方式
            
        }
    }
}

3）响应（持久化数据）说明：
{
    category:"", //错误类型(枚举)：js_error 、resource_error、vue_error、promise_error、ajax_error、console_info、console_warn、console_error、unknow_error
    logType: "Info", //日志类型(枚举) Error、Warning、Info
    logInfo: "", //记录的信息
    deviceInfo:"", //设备信息(JSON字符串)
    ...extendsInfo //自定义扩展信息，一般用于数据持久化区分【如：1、项目区分(Project)；2、错误大类区分（前端错误、后端错误 等等）】
}

7、上报页面性能Usage

1）页面性能信息采集代码：
new MonitorJS().monitorPerformance({
    pageId:"page_0001",  //页面唯一标示
    url:"",  //信息采集上报地址
    isPage:true, //是否上报页面性能数据，默认true
    isResource:true, //是否上报页面资源数据，默认true
    isRNetworkSpeed:true,  //是否需要上报网速，默认false
    isRScript:false, //资源数据细分，是否上报，默认true
    isRCSS:false, //资源数据细分，是否上报CSS数据，默认true
    isRFetch :false, //资源数据细分，是否上报Fetch数据，默认true
    isRXHR :false,  //资源数据细分，是否上报XHR数据，默认true
    isRLink:false, //资源数据细分，是否上报Link，默认true
    isRIMG :false, //资源数据细分，是否上报IMG数据，默认true
    extendsInfo:{   //扩展信息，一般用于数据数据持久化区分
        module:"项目",
        filterOne: "page_0001",
        getDynamic:()=>{
            return {
                filterTow:()=>{},
            };
        }
    }
});

2）参数说明：
{
    pageId ：页面唯一标示
    url ：信息采集上报地址
}

3）响应（持久化数据）说明：
{
    time: 1565161213722, //上报时间
    deviceInfo: "", //设备信息
    markUser: "",  //用户标示
    markUv: "",  //uv采集
    pageId: "", //页面唯一标示
    performance: {
        analysisTime: 1825, //解析dom树耗时
        appcacheTime: 0,  //DNS 缓存时间
        blankTime: 8, //白屏时间
        dnsTime: 0, //DNS 查询时间
        domReadyTime: 53, //domReadyTime
        loadPage: 1878, //页面加载完成的时间
        redirectTime: 0, //重定向时间
        reqTime: 8, //请求时间
        tcpTime: 0, //tcp连接耗时
        ttfbTime: 1, //读取页面第一个字节的时间
        unloadTime: 0, //卸载页面的时间
    },
    resourceList: [
        {
            dnsTime: 1562.2399999992922, //dns查询耗时
            initiatorType: "img", //发起资源类型
            name: "https://pic.xiaohuochai.site/blog/chromePerformance1.png", //请求资源路径
            nextHopProtocol: "http/1.1", //http协议版本
            redirectTime: 0, //重定向时间
            reqTime: 1.1899999808520079, //请求时间
            tcpTime: 33.76000002026558, //tcp链接耗时
        }
    ],
}

8、使用时机

1） 普通项目，页面初始化时候，就可以完成初始化监控工具（最好在业务代码的前面，避免监控有漏）； 2） vue项目，需要在new Vue之前初始化监控工具，避免监控有漏；

9、版本变更说明

~v2.2.0

1、修复无法控制不收集jsError、promiseError、resourceError、ajaxError、consoleError的问题，并显式控制consoleError和vueError

~v2.1.7

1、性能上报添加isRScript、isRCSS、isRFetch、isRXHR、isRLink、isRIMG控制参数，自定义性能数据类型 2、上报信息添加isFetch控制 3、优化fetch上报，防止同源检测报错

~v2.1.1

1、优化数据上报 2、添加测网速功能(每分钟上报一次) 3、修改数据上报fire规则

~v2.0.0

1、由于各个框架都有使用js原生console.info 、console.warn 、console.error记录日志，为了避免这部分信息也被持久化，决定重新命名console日志， console日志细分：console.tInfo 、console.tWarn、console.tError ，通过添加前缀t，代替原来console的api

~v1.8.0

1、调整img资源报警级别（warning）

~v1.7.0

1、规范持久化信息小驼峰命名 2、优化持久化地址url检查

~v1.6.0

1、持久化数据支持 application/json 方式

~v1.5.0

1、console日志细分：console.info 、console.warn 、console.error ，且支持数据持久化； 2、通过消息队列方式，优化消息持久化，防止多次记录console日志或者极端情况下消息被新消息顶替问题；

~v1.4.5

1、支持动态获取参数

……

项目稳定，前端监控必不可少 ^_^
欢迎留言，一起探讨前端问题 ~~

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