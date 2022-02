Add jquery style .when support to mongoose promise object. Requires mongoose v3.6.1 or higher, no other requirements.

Use exactly like jquery.when on which this code is based. http://api.jquery.com/jQuery.when/

Promise.when() returns a Mongoose promise object.

var mongoose = require ( 'mongoose' ); var Promise = mongoose.Promise; var p1 = Users.find().exec(); var p2 = Animals.find().exec(); Promise .when(p1, p2).addBack( function ( err, users, animals ) { });

See unit tests for for more usage examples.