Additional Validation functions for your mongoose schema.

Installation

Works with Mongoose 3.3.x

$ npm install git:

Usage

Mongoose Validate has been written to be used directly when declaring a Mongoose Schema:

var validate = require ( 'mongoose-validate' ) , mongoose = require ( 'mongoose' ) , Schema = mongoose.Schema , NewSchema; NewSchema = new Schema({ email : { type : String , required : true , validate : [validate.email, 'invalid email address' ] } });

Email

Validates an email.

To Do