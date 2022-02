A url field-type for Mongoose schemas

usage

This will validate a url, correctly:

var mongoose = require ( 'mongoose' ); require ( 'mongoose-type-url' ); var UserSchema = new mongoose.Schema({ url : { work : mongoose.SchemaTypes.Url, profile : mongoose.SchemaTypes.Url } });

You can also use the stuff in String type:

var UserSchema = new mongoose.Schema({ url : { work : { type : mongoose.SchemaTypes.Url, required : true }, profile : { type : mongoose.SchemaTypes.Url, required : true }, } });

You can also use it as an array: