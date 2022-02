Mongoose Query paginate.

Installation

npm install mongoose-query-paginate

Example

require('mongoose-query-paginate'); var options = { perPage: 10 , delta : 3 , page : req.query.p }; var query = MyModel.find({deleted: false }).sort('name', 1 ); query.paginate(options, function(err, res) { console.log(res); // => res = { // options: options, // paginate options // results: [Document, ...], // mongoose results // current: 5 , // current page number // last: 12 , // last page number // prev: 4 , // prev number or null // next: 6 , // next number or null // pages: [ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 ], // page numbers // count: 125 // document count //}; });

License

The MIT License