DEPRECATED [ES6 Promise is supported]((http://mongoosejs.com/docs/harmony.html) by mongoose officially.

kriskowal's Q support for mongoose.

for mongodb native nodejs driver, see mongo-q.

usage

to apply Q with default suffix 'Q':

var mongoose = require ( 'mongoose-q' )( require ( 'mongoose' )); var mongoose = require ( 'mongoose' ), mongooseQ = require ( 'mongoose-q' )(mongoose) var mongoose = require ( 'mongoose-q' )();

to apply another Q implementation(since v0.0.15):

var mongoose = require ( 'mongoose-q' )( require ( 'mongoose' ), { q : require ( 'q-bluebird' )});

use Q-applied model statics:

SomeModel.findByIdQ(....blahblah...) .then( function ( result ) { ... }) .catch( function ( err ) { ... }) .done();

use Q-applied model methods:

var someModel = new SomeModel(...); someModel.populateQ() .then( function ( result ) { ... }) .catch( function ( err ) { ... }) .done();

use Q-applied query methods:

SomeModel.find(...).where(...).skip(...).limit(...).sort(...).populate(...) .execQ() .then( function ( result ) { ... }) .catch( function ( err ) { ... }) .done();

use Q-applied aggregate methods:

SomeModel.aggregate(...).project(...).group(...).match(...).skip(...).limit(...).sort(...).unwind(...) .execQ() .then( function ( result ) { ... }) .catch( function ( err ) { ... }) .done();

to apply Q with custom suffix / prefix :

var mongoose = require ( 'mongoose-q' )( require ( 'mongoose' ), { prefix : 'promiseOf_' , suffix : '_withQ' }); SomeModel.promiseOf_findAndUpdate_withQ(...) .then( function ( result ) { ... }) .catch( function ( err ) { ... }) .done();

to apply Q with custom name mapper :

function customMapper ( name ) { return 'q' + name.charAt( 0 ).toUpperCase() + name.substring( 1 ); } var mongoose = require ( 'mongoose-q' )( require ( 'mongoose' ), { mapper :customMapper}); SomeModel.qFindAndUpdate(...) .then( function ( result ) { ... }) .catch( function ( err ) { ... }) .done();

DEPRECATED to apply Q with spread :

NOTE: since mongoose 4.x: no spread for update()!

NOTE: without spread option(by default), you can access only the first result with then !!

var mongoose = require ( 'mongoose-q' )( require ( 'mongoose' ), { spread : true }); SomeModel.createQ(doc1, doc2, ...) .spread( function ( saved1, saved2, ... ) { ... }) .catch( function ( err ) { ... }) .done(); SomeModel.createQ(doc1, doc2, ...) .then( function ( result ) { var saved1 = result[ 0 ], raw = saved1[ 1 ]; ... }) .catch( function ( err ) { ... }) .done(); ... var model = new SomeModel(); ... model.saveQ() .spread( function ( savedDoc, affectedRows ) { ... }) .catch( function ( err ) { ... }) .done(); ... model.saveQ() .then( function ( result ) { var savedDoc = result[ 0 ], affectedRows = result[ 1 ]; ... }) .catch( function ( err ) { ... }) .done();

to define custom statics/instance methods using Q

NOTE: this is not a feature of mongoose-q

SomeSchema.statics.findByName = function ( name ) { return this .findQ({ name : name}); }; ... var SomeModel = mongoose.model( 'Some' , SomeSchema); SomeModel.findByName( 'foo' ).then( function ( result ) { console .log(result); });

That's all folks!