Installation

npm install mongoose-mock

Usage

mongoose-mock is used for swapping out mongoose in unit tests. Use something like proxyquire to change the dependency.

var mongoose = require ( 'mongoose' ), Schema = mongoose.Schema; var User = new Schema({}); User.statics.createAndSave = function ( props, callback ) { var user = new User(props); user.save( function ( err, result ) { callback(err, result); }); return user; }; module .exports = mongoose.model( 'User' , User);