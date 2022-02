Provides Number Long support for Mongoose.

Example:

const mongoose = require ( 'mongoose' ) require ( 'mongoose-long' )(mongoose); const { Types : {Long}} = mongoose; const partSchema = new Schema({ long : { type : Long, } }); const Part = db.model( 'Part' , partSchema); const part = new Part({ long : '9223372036854775806' }); part.long = part.long.divide(Long.fromString( '2' )); part.save()

install

npm install mongoose- long

See node-mongodb-native docs on all the Long methods available.

LICENSE

TypeScript Usage

Make sure you enable both compilerOptions.allowSyntheticDefaultImports and compilerOptions.esModuleInterop in your tsconfig.json .