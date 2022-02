Mongoose plugin that recursively generates keywords for documents based on its fields

Install

npm install --save mongoose-keywords

Usage

Single path

var mongoose = require ( 'mongoose' ); var ArtistSchema = new mongoose.Schema({ name : String }); ArtistSchema.plugin( require ( 'mongoose-keywords' ), { paths : [ 'name' ]}); var Artist = mongoose.model( 'Artist' , ArtistSchema); var artist = new Artist({ name : "L'arc~en~Ciel" }); console .log(artist.keywords);

Multiple path

var ArtistSchema = new mongoose.Schema({ name : String , genre : String }); ArtistSchema.plugin( require ( 'mongoose-keywords' ), { paths : [ 'name' , 'genre' ]}); var Artist = mongoose.model( 'Artist' , ArtistSchema); var artist = new Artist({ name : "L'arc~en~Ciel" , genre : 'Jrock' }); console .log(artist.keywords);

Custom keywords path options

You can still define a keywords path on your schema with predefined options.

var ArtistSchema = new mongoose.Schema({ name : String , keywords : { type : [ String ], unique : true } }); ArtistSchema.plugin( require ( 'mongoose-keywords' ), { paths : [ 'name' ]});

Custom keywords field

var ArtistSchema = new mongoose.Schema({ name : String }); ArtistSchema.plugin( require ( 'mongoose-keywords' ), { paths : [ 'name' ], field : 'terms' }); var Artist = mongoose.model( 'Artist' , ArtistSchema); var artist = new Artist({ name : "L'arc~en~Ciel" }); console .log(artist.keywords); console .log(artist.terms);

Custom transform option

By default, mongoose-keywords normalizes the value, but you can provide your own transform function.

var mongoose = require ( 'mongoose' ); var ArtistSchema = new mongoose.Schema({ name : String }); ArtistSchema.plugin( require ( 'mongoose-keywords' ), { paths : [ 'name' ], transform : function ( value ) { return value + '!!!' ; } }); var Artist = mongoose.model( 'Artist' , ArtistSchema); var artist = new Artist({ name : "L'arc~en~Ciel" }); console .log(artist.keywords);

Nested models

var mongoose = require ( 'mongoose' ); var mongooseKeywords = require ( 'mongoose-keywords' ); var GenreSchema = new mongoose.Schema({ title : String }); GenreSchema.plugin(mongooseKeywords, { paths : [ 'title' ]}); var ArtistSchema = new mongoose.Schema({ name : String , genre : { type : mongoose.Schema.ObjectId, ref : 'Genre' } }); ArtistSchema.plugin(mongooseKeywords, { paths : [ 'name' , 'genre' ]}); var Genre = mongoose.model( 'Genre' , GenreSchema); var genre = new Genre({ title : 'Jrock' }); console .log(genre.keywords); var Artist = mongoose.model( 'Artist' , ArtistSchema); var artist = new Artist({ name : "L'arc~en~Ciel" , genre : genre}); console .log(artist.keywords);

License

MIT © Diego Haz