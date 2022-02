Mongoose plugin to generate incremented field

Installation

Install via npm:

$ npm install mongoose- increment

Documentation

Options

type {Type} field type (optional, default value is Number )

{Type} field type (optional, default value is ) modelName {String} mongoose model name

{String} mongoose model name fieldName {String} mongoose increment field name

{String} mongoose increment field name start {Integer} start number for counter (optional, default 1 )

{Integer} start number for counter (optional, default ) increment {Integer} number to increment counter (optional, default 1 )

{Integer} number to increment counter (optional, default ) prefix {String/Function} counter prefix (optional, default value is an empty String )

{String/Function} counter prefix (optional, default value is an empty ) suffix {String/Function} counter suffix (optional, default value is an empty String )

{String/Function} counter suffix (optional, default value is an empty ) unique {Boolean} unique field (optional, default true )

{Boolean} unique field (optional, default ) resetAfter {Integer} reset counter (optional, default 0 )

{Integer} reset counter (optional, default ) hasVersion {Boolean} has version (optional, default false )

{Boolean} has version (optional, default ) startVersion {Integer} start number for version (optional, default 1 )

{Integer} start number for version (optional, default ) delimiterVersion {String} delimiter for version counter (optional, default - )

Methods

Return a fulfilled promise when increment field has been setted

Return an object which contain instance prefix, suffix and counter.

instance.nextVersion() is hasVersion is true

Set the next version from the current document version.

Statics

Return a fulfilled promise when sequence has been reset

Examples

default option

var mongoose = require ( 'mongoose' ); var mongooseIncrement = require ( 'mongoose-increment' ); var increment = mongooseIncrement(mongoose); var TestSchema = new mongoose.Schema({ label : { type : String , required : true , }, }); TestSchema.plugin(increment, { modelName : 'Test_increment' , fieldName : 'increment_field' , }); var TestIncrement = mongoose.model( 'Test_increment' , TestSchema); var doc = new TestIncrement({ label : 'label_1' }); doc.save();

type option

var mongoose = require ( 'mongoose' ); var mongooseIncrement = require ( 'mongoose-increment' ); var increment = mongooseIncrement(mongoose); var TestSchema = new mongoose.Schema({ label : { type : String , required : true , }, }); TestSchema.plugin(increment, { type : String , modelName : 'Test_increment' , fieldName : 'increment_field' , }); var TestIncrement = mongoose.model( 'Test_increment' , TestSchema); var doc = new TestIncrement({ label : 'label_1' }); doc.save();

start and increment set

var mongoose = require ( 'mongoose' ); var mongooseIncrement = require ( 'mongoose-increment' ); var increment = mongooseIncrement(mongoose); var TestSchema = new mongoose.Schema({ label : { type : String , required : true , }, }); TestSchema.plugin(increment, { modelName : 'Test_increment' , fieldName : 'increment_field' , start : 300 , increment : 3 , }); var TestIncrement = mongoose.model( 'Test_increment' , TestSchema); var doc1 = new TestIncrement({ label : 'label_1' }); doc1.save(); doc1.parseSequence(); var doc2 = new TestIncrement({ label : 'label_2' }); doc2.nextSequence(); doc1.parseSequence();

resetAfter and unique options

var mongoose = require ( 'mongoose' ); var mongooseIncrement = require ( 'mongoose-increment' ); var increment = mongooseIncrement(mongoose); var TestSchema = new mongoose.Schema({ label : { type : String , required : true , }, }); TestSchema.plugin(increment, { modelName : 'Test_increment' , fieldName : 'increment_field' , unique : false , resetAfter : 2 , }); var TestIncrement = mongoose.model( 'Test_increment' , TestSchema); var doc1 = new TestIncrement({ label : 'label_1' }); doc1.save(); var doc2 = new TestIncrement({ label : 'label_2' }); doc2.save(); var doc3 = new TestIncrement({ label : 'label_3' }); doc3.save();

prefix and suffix set

var mongoose = require ( 'mongoose' ); var mongooseIncrement = require ( 'mongoose-increment' ); var increment = mongooseIncrement(mongoose); var TestSchema = new mongoose.Schema({ label : { type : String , required : true , }, flag : { type : Boolean , required : true , }, }); TestSchema.plugin(increment, { type : String , modelName : 'Test_increment' , fieldName : 'increment_field' , prefix : 'P' , suffix : ( doc ) => { return doc.flag ? 'TRUE' : 'FALSE' ; }, }); var TestIncrement = mongoose.model( 'Test_increment' , TestSchema); var doc1 = new TestIncrement({ label : 'label_1' , flag : true }); doc1.save(); doc1.parseSequence(); TestIncrement.resetSequence(); var doc2 = new TestIncrement({ label : 'label_1' , flag : false }); doc2.save(); doc2.parseSequence();

hasVersion true

var mongoose = require ( 'mongoose' ); var mongooseIncrement = require ( 'mongoose-increment' ); var increment = mongooseIncrement(mongoose); var TestSchema = new mongoose.Schema({ label : { type : String , required : true , }, }); TestSchema.plugin(increment, { modelName : 'Test_increment' , fieldName : 'increment_field' , hasVersion : true , startVersion : 0 , }); var TestIncrement = mongoose.model( 'Test_increment' , TestSchema); var doc = new TestIncrement({ label : 'label_1' }); doc.save();

Note

Inspired by mongoose-auto-increment

Contributing

This project is a work in progress and subject to API changes, please feel free to contribute