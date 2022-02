Mongoose schema inheritance

This npm module extends mongoose schema (returning new one)

NOT mongoose-schema-extend but mongoose-extend-schema

Installation

$ npm i --save mongoose-extend-schema

Usage

const extendSchema = require ( 'mongoose-extend-schema' ); const UserSchema = new mongoose.Schema({ firstname : { type : String }, lastname : { type : String } }); const ClientSchema = extendSchema(UserSchema, { phone : { type : String , required : true } });

Example

const mongoose = require ( 'mongoose' ); const extendSchema = require ( 'mongoose-extend-schema' ); const UserSchema = new mongoose.Schema({ email : { type : String , unique : true , required : true }, passwordHash : { type : String , required : true }, firstname : { type : String }, lastname : { type : String }, phone : { type : String } }); const AdminUserSchema = extendSchema(UserSchema, { firstname : { type : String , required : true }, lastname : { type : String , required : true }, phone : { type : String , required : true } }); const User = mongoose.model( 'users' , UserSchema); const AdminUser = mongoose.model( 'admins' , AdminUserSchema); const john = new User({ email : 'user@site.com' , passwordHash : 'bla-bla-bla' , firstname : 'John' }); john.save(); const admin = new AdminUser({ email : 'admin@site.com' , passwordHash : 'bla-bla-bla' , firstname : 'Henry' , lastname : 'Hardcore' , }); admin.save();

Source code

const mongoose = require ( 'mongoose' ); function extendSchema ( Schema, definition, options ) { return new mongoose.Schema( Object .assign({}, Schema.obj, definition), options ); } module .exports = extendSchema;

Author

@doasync