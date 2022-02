Seed mongodb with data using mongoose models

Install

npm install --save mongoose-data-seed md-seed init

md-seed init will ask you to choose a folder for your seeders.

md-seed init will create the seeders folder, generate md-seed-config.js and update your package.json .

Use

Generate seeder file

md-seed g users

Run all seeders

md-seed run

Or run specific seeders

md-seed run users posts comments

Options

Drop the database before seeding

md-seed run --dropdb

Seeder Example

import { Seeder } from 'mongoose-data-seed' ; import { User } from '../server/models' ; const data = [ { email : 'user1@gmail.com' , password : '123123' , passwordConfirmation : '123123' , isAdmin : true }, { email : 'user2@gmail.com' , password : '123123' , passwordConfirmation : '123123' , isAdmin : false } ]; class UsersSeeder extends Seeder { async shouldRun() { return User.countDocuments() .exec() .then( count => count === 0 ); } async run() { return User.create(data); } } export default UsersSeeder;

md-seed expecting to get 3 values from md-seed-config.js

seedersList - A key/value list of all your seeders, md-seed will run your seeders as they ordered in the list. connect - Connect to mongodb implementation (should return promise). dropdb - Drop/Clear the database implementation (should return promise).

Example

import mongoose from 'mongoose' ; import Users from './seeders/users.seeder' ; import Posts from './seeders/posts.seeder' ; import Comments from './seeders/comments.seeder' ; const mongoURL = process.env.MONGO_URL || 'mongodb://localhost:27017/dbname' ; export const seedersList = { Users, Posts, Comments, }; export const connect = async () => await mongoose.connect(mongoURL, { useNewUrlParser : true }); export const dropdb = async () => mongoose.connection.db.dropDatabase();

Configurations

mongoose-data-seed configurations will get loaded from the mdSeed field in your package.json file.

Field Default Value Description seedersFolder './seeders' Path for your seeders-folder, seeders will be generated into this folder. customSeederTemplate undefined Path to a custom template file to generate your seeders from.

Examples

License

MIT