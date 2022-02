Tiny ES2015 class-based wrapper for mongoose model methods.

Note: Since v4.7.0, Mongoose already supports ES2015 classes (PR reference).

Installation

$ npm i mongoose mongoose- class - wrapper

Usage

You can use this plugin with latest Node.js versions (at least v4 LTS) as they support ES2015 class syntax (in strict mode). For previous versions use babel.

Basic Example

const mongoose = require ( 'mongoose' ); const loadClass = require ( 'mongoose-class-wrapper' ); var userSchema = new mongoose.Schema({ username : { type : String , unique : true , required : true }, email : { type : String , unique : true , required : true }, hashedPassword : { type : String , required : true }, salt : { type : String , required : true }, created : { type : Date , default : Date .now} }); class UserModel { get password() { return this ._plainPassword; } set password(password) { this ._plainPassword = password; this .salt = Math .random() + '' ; this .hashedPassword = this .encryptPassword(password); } encryptPassword(password) { return crypto.createHmac( 'sha1' , this .salt).update(password).digest( 'hex' ); } static byEmail(email) { return this .findOne({email}).exec(); } } const options={ ignoreGettersAndSetters : true } userSchema.plugin(loadClass, { target :UserModel, options :options}); export default mongoose.model( 'User' , userSchema);

Inheritance Example

import mongoose from 'mongoose' ; import loadClass from 'mongoose-class-wrapper' ; class Resource {} Resource.schema = { version : { type : Number , default : 0 } } Resource.hooks = { pre : { save : function ( next ) { this .version += 1 ; next(); } } } var schema = new mongoose.Schema({ title : String , author : String }); class Book extends Resource {} schema.plugin(loadClass, Book); export default mongoose.model( 'Book' , schema);

Experimental decorators

Experimental decorators for mongoose models are available in mongoose-decorators package.

License

This library is under the MIT License