Install and manage multiple versions of MongoDB.

Install

npm install -g mongodb-version-manager

Usage

$ m Usage: m use <version> [--branch=<branch> --distro=<distro> --enterprise] m url <version> [--branch=<branch> --distro=<distro> --enterprise] m available [--stable --unstable --rc --pokemon] m path

Once you've installed your first version of mongo with the m use command, update your ~/.bashrc file:

export PATH=~/.mongodb/versions/mongodb-current/bin: $PATH

When installed globally, each version of MongoDB you've installed are stored under ~/.mongodb/versions :

├── mongodb -3.0 .7 -osx -64 ├── mongodb -3.2 .0 -osx -64 ├── mongodb -3.3 .8 -osx -64 -enterprise ├── mongodb -3.4 .0 -rc2-osx -64 ├── mongodb -3.4 .4 -osx -64 ├── mongodb -3.4 .5 -osx -64 -enterprise ├── mongodb -3.5 .1 -osx -64 ├── mongodb -3.6 .3 -osx -64 ├── mongodb -3.6 .4 -osx -64 ├── mongodb -3.7 .3 -osx -64 └── mongodb-current -> ~ /.mongodb/ versions/mongodb -3.6 .4 -osx -64

The contents of each directory under ~/.mongodb/versions/mongodb-* are:

├── GNU-AGPL-3 .0 ├── MPL-2 ├── README ├── THIRD-PARTY-NOTICES └── bin ├── bsondump ├── install_compass ├── mongo ├── mongod ├── mongodump ├── mongoexport ├── mongofiles ├── mongoimport ├── mongoperf ├── mongoreplay ├── mongorestore ├── mongos ├── mongostat └── mongotop

License

Apache 2.0