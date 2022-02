Restore data from mongodb-backup

Look at mongodb-restore-cli for command line usage, similar to mongorestore

Installation

Install through NPM

npm install mongodb-restore

or

git clone git://github.com/hex7c0/mongodb-restore.git

Bson@0.4.11 has been pulled out, so versions >= 1.3.0 and <= 1.4.1 are deprecate

API

inside nodejs project

var restore = require ( 'mongodb-restore' ); restore({ uri : 'uri' , root : __dirname + '/dbName' });

options

uri - String URI for MongoDb connection (default "required")

- URI for MongoDb connection (default "required") root - String Path where get the backup (default "required")

- Path where get the backup (default "required") [parser] - String | Function Data parser (bson, json) or custom (default "bson")

- Data parser (bson, json) or custom (default "bson") [callback] - Function Callback when done (default "disabled")

- Callback when done (default "disabled") [stream] - Object Get .tar file from Node stream (default "disabled")

- Get file from Node stream (default "disabled") [tar] - String Extract files from a .tar file (default "disabled")

- Extract files from a .tar file (default "disabled") [logger] - String Path where save a .log file (default "disabled")

- Path where save a .log file (default "disabled") [metadata] - Boolean Set metadata of collections as Index, ecc (default "false")

- Set metadata of collections as Index, ecc (default "false") [drop] - Boolean Drop every collection from the target database before restoring the collection (default "false")

- Drop every collection from the target database before restoring the collection (default "false") [dropCollections] - Boolean|Array Drop every collection from the target database before restoring if Boolean (similar to drop option), or selected collections if Array (default "false")

- Drop every collection from the target database before restoring if Boolean (similar to option), or selected collections if Array (default "false") [options] - Object MongoDb options (default)

Examples

Take a look at my examples