MongoDB Compass Monorepo

This repository contains the source code and build tooling used in MongoDB Compass.

Packages Overview

mongodb-compass: MongoDB Compass Application

Compass Plugins

@mongodb-js/compass-aggregations : Compass Aggregation Pipeline Builder

: Compass Aggregation Pipeline Builder @mongodb-js/compass-app-stores : The external stores repo for compass

: The external stores repo for compass @mongodb-js/compass-auto-updates : Compass Auto Updates Plugin

: Compass Auto Updates Plugin @mongodb-js/compass-collection : Compass Collection Plugin

: Compass Collection Plugin @mongodb-js/compass-collection-stats : Compass Collection Stats Plugin

: Compass Collection Stats Plugin @mongodb-js/compass-connect : Connection Screen Plugin that supports Compass (soon to be replaced by compass-connections )

: Connection Screen Plugin that supports Compass (soon to be replaced by ) @mongodb-js/compass-connections : Connection Screen that will replace compass-connect

: Connection Screen that will replace @mongodb-js/compass-crud : Compass Plugin for CRUD Operations

: Compass Plugin for CRUD Operations @mongodb-js/compass-database : Compass Database Plugin

: Compass Database Plugin @mongodb-js/compass-databases-collections : Plugin for viewing the list of, creating, and dropping databases and collections

: Plugin for viewing the list of, creating, and dropping databases and collections @mongodb-js/compass-deployment-awareness : Compass Deployment Awareness Plugin

: Compass Deployment Awareness Plugin @mongodb-js/compass-explain-plan : Evaluate the performance of your quer

: Evaluate the performance of your quer @mongodb-js/compass-export-to-language : export to language modal

: export to language modal @mongodb-js/compass-field-store : FieldStore keeps track of available fields in a collection.

: FieldStore keeps track of available fields in a collection. @mongodb-js/compass-find-in-page : cmd-f UI for compass

: cmd-f UI for compass @mongodb-js/compass-home : Home

: Home @mongodb-js/compass-import-export : Compass Import/Export Plugin

: Compass Import/Export Plugin @mongodb-js/compass-indexes : Indexes support for Compass

: Indexes support for Compass @mongodb-js/compass-instance : compass instance plugin

: compass instance plugin @mongodb-js/compass-loading : Compass Loading Screen

: Compass Loading Screen @mongodb-js/compass-metrics : Compass Metrics Plugin

: Compass Metrics Plugin @mongodb-js/compass-plugin-info : Compass Plugin Information Plugin

: Compass Plugin Information Plugin @mongodb-js/compass-query-bar : Renders a component for executing MongoDB queries through a GUI.

: Renders a component for executing MongoDB queries through a GUI. @mongodb-js/compass-query-history : The query history sidebar.

: The query history sidebar. @mongodb-js/compass-schema : Compass Schema Tab Plugin

: Compass Schema Tab Plugin @mongodb-js/compass-schema-validation : Compass plugin for document JSON schema validation

: Compass plugin for document JSON schema validation @mongodb-js/compass-server-version : Compass Server Version

: Compass Server Version @mongodb-js/compass-serverstats : Compass Real Time Server Stats Component.

: Compass Real Time Server Stats Component. @mongodb-js/compass-shell : Compass Shell Plugin

: Compass Shell Plugin @mongodb-js/compass-sidebar : Sidebar external plugin

: Sidebar external plugin @mongodb-js/compass-ssh-tunnel-status : Compass SSH Tunnel Status

: Compass SSH Tunnel Status @mongodb-js/compass-status: Compass Status Plugin

@mongodb-js/compass-components : A set of React Components used in Compass

: A set of React Components used in Compass @mongodb-js/connection-form : A form for specifying information needed to connect to a MongoDB instance

: A form for specifying information needed to connect to a MongoDB instance @mongodb-js/hadron-plugin-manager : Hadron Plugin Manager

: Hadron Plugin Manager @mongodb-js/mongodb-notary-service-client : A client for our notary-service: an API for codesigning.

: A client for our notary-service: an API for codesigning. @mongodb-js/mongodb-redux-common : Common Redux Modules for mongodb-js

: Common Redux Modules for mongodb-js app-migrations : Helper for application schema migrations.

: Helper for application schema migrations. compass-preferences-model : Compass preferences model.

: Compass preferences model. compass-user-model : MongoDB user model.

: MongoDB user model. electron-license : Tools for electron apps to work with licenses

: Tools for electron apps to work with licenses hadron-app : Hadron Application Singleton

: Hadron Application Singleton hadron-app-registry : Hadron App Registry

: Hadron App Registry hadron-auto-update-manager : Atoms AutoUpdateManager class as a standalone module.

: Atoms AutoUpdateManager class as a standalone module. hadron-build : Tooling for Hadron apps.

: Tooling for Hadron apps. hadron-document : Hadron Document

: Hadron Document hadron-ipc : Simplified IPC for electron apps.

: Simplified IPC for electron apps. hadron-react-bson : Hadron React BSON Components

: Hadron React BSON Components hadron-react-buttons : Hadron React Button Components

: Hadron React Button Components hadron-react-components : Hadron React Components

: Hadron React Components hadron-reflux-store : Hadron Reflux Stores

: Hadron Reflux Stores hadron-type-checker : Hadron Type Checker

: Hadron Type Checker mongodb-ace-mode : MongoDB Mode for the ACE Editor

: MongoDB Mode for the ACE Editor mongodb-ace-theme : MongoDB Theme for the ACE Editor

: MongoDB Theme for the ACE Editor mongodb-ace-theme-query : MongoDB Theme for the ACE Editor in the Query Bar

: MongoDB Theme for the ACE Editor in the Query Bar mongodb-collection-model : MongoDB collection model.

: MongoDB collection model. mongodb-connection-model : MongoDB connection model.

: MongoDB connection model. mongodb-data-service : MongoDB Data Service

: MongoDB Data Service mongodb-database-model : MongoDB database model.

: MongoDB database model. mongodb-explain-compat : Convert mongodb SBE explain output to 4.4 explain output

: Convert mongodb SBE explain output to 4.4 explain output mongodb-explain-plan-model : Ampersand model abstraction for MongoDB explain plans (3.0+)

: Ampersand model abstraction for MongoDB explain plans (3.0+) mongodb-index-model : MongoDB index model.

: MongoDB index model. mongodb-instance-model : MongoDB instance model.

: MongoDB instance model. mongodb-js-metrics : Shareable metric recording.

: Shareable metric recording. mongodb-security : Portable business logic of MongoDB security model

: Portable business logic of MongoDB security model storage-mixin: Ampersand model mixin to persist data via various storage backends

Shared Configuration Files

@mongodb-js/eslint-config-compass : Shared eslint configuration used in Compass packages.

: Shared eslint configuration used in Compass packages. @mongodb-js/mocha-config-compass : Shared mocha configuration used in Compass packages.

: Shared mocha configuration used in Compass packages. @mongodb-js/prettier-config-compass : Shared prettier configurations used in Compass packages.

: Shared prettier configurations used in Compass packages. @mongodb-js/tsconfig-compass: Shared basic TypeScript configurations used in Compass packages.

Contributing

For contributing, please refer to CONTRIBUTING.md

For issues, please create a ticket in our JIRA Project.

Is there anything else you’d like to see in Compass? Let us know by submitting suggestions in out feedback forum.

License

SSPL