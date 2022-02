Official addons for Moleculer framework

This is a monorepo, contains multiple services & addons for Moleculer project.

Generals

Name Version Description moleculer-bee-queue Task queue mixin for Bee-Queue moleculer-bull Task queue service with Bull moleculer-elasticsearch Elasticsearch service for Moleculer. moleculer-fake Fake data generator by Fakerator moleculer-mail Send emails moleculer-slack Send Messages to slack moleculer-twilio Send SMS Message with Twilio.

Contribution

Install dependencies

$ npm run setup

Development

Run the simple example in moleculer-mail service with watching

$ npm run dev moleculer-mail

Run the full example in moleculer-fake service w/o watching

$ npm run demo moleculer-fake full

Test

$ npm test

Create a new addon

$ npm run init moleculer-<modulename>

Publish new releases

$ npm run release

License

The project is available under the MIT license.

Copyright (c) 2016-2019 MoleculerJS