Official DB addons for Moleculer framework

Generals

Name Version Description moleculer-db Moleculer service to store entities in database moleculer-db-adapter-couchdb-nano CouchDB Nano adapter for Moleculer DB service. moleculer-db-adapter-mongo MongoDB native adapter for Moleculer DB service. moleculer-db-adapter-mongoose Mongoose adapter for Moleculer DB service moleculer-db-adapter-sequelize SQL adapter (Postgres, MySQL, SQLite & MSSQL) for Moleculer DB service

Contribution

Install dependencies

$ npm run setup

Development

Run the simple example in moleculer-db service with watching

$ npm run dev moleculer-db

Run the full example in moleculer-db service w/o watching

$ npm run demo moleculer-db full

Test

$ npm test

Create a new addon

$ npm run init moleculer-<modulename>

Publish new releases

$ npm run release

License

The project is available under the MIT license.

Copyright (c) 2016-2022 MoleculerJS