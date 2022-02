Wirecard SDK Javascript (criptografia de cartão)

SDK Javascript para a criptografia de cartões de crédito.

O que é?

SDK Javascript que possibilita a criptografia de dados sensíveis de cartão no browser do cliente assim como identificação e validação de números de cartão de crédito. Para Web / React Native / Ionic 1 / Ionic 3 / NodeJS.

Exemplo

Veja um exemplo funcional utilizando o JavaScript de criptografia de cartão clicando aqui.

Plataformas

Observação

Para todas as plataformar, é necessário passar a sua public key como parâmetro para gerar o hash dos dados do cartão de crédito. Essa informação você pode obter pelo painel da Wirecard, na seção de Chave de acesso https://conta.wirecard.com.br/configurations/api_credentials

-----BEGIN PUBLIC KEY----- MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAoBttaXwRoI1Fbcond5mS 7QOb7X2lykY5hvvDeLJelvFhpeLnS4YDwkrnziM3W00UNH1yiSDU+3JhfHu5G387 O6uN9rIHXvL+TRzkVfa5iIjG+ap2N0/toPzy5ekpgxBicjtyPHEgoU6dRzdszEF4 ItimGk5ACx/lMOvctncS5j3uWBaTPwyn0hshmtDwClf6dEZgQvm/dNaIkxHKV+9j Mn3ZfK/liT8A3xwaVvRzzuxf09xJTXrAd9v5VQbeWGxwFcW05oJulSFjmJA9Hcmb DYHJT+sG2mlZDEruCGAzCVubJwGY1aRlcs9AQc1jIm/l8JwH7le2kpk3QoX+gz0w WwIDAQAB -----END PUBLIC KEY-----

Web e Ionic 1

Neste cenário, a lib de criptografia já está compilada junto com o código do SDK, sem ter necessidade de importar outro script.

<script src= "moip-sdk-js.js" > </ script > < script > MoipSdkJs.MoipCreditCard .setPubKey(pubKey) .setCreditCard({ number : '4012001037141112' , cvc : '123' , expirationMonth : '05' , expirationYear : '22' }) .hash() .then( hash => console .log( 'hash' , hash)); </ script >

Ionic 3

Neste cenário, é necessário instalar e importar uma lib de criptografia de terceiro, para gerar o hash do cartão de crédito. Após importar, lembrar de passar o contexto dele atravéz do método setEncrypter, como mostrado abaixo no exemplo.

Instalar

yarn add moip-sdk-js jsencrypt // or npm i moip-sdk-js jsencrypt

Usar

import jsencrypt from 'jsencrypt' ; import { MoipCreditCard } from 'moip-sdk-js' ; const pubKey = `-----BEGIN PUBLIC KEY----- MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAoBttaXwRoI1Fbcond5mS 7QOb7X2lykY5hvvDeLJelvFhpeLnS4YDwkrnziM3W00UNH1yiSDU+3JhfHu5G387 O6uN9rIHXvL+TRzkVfa5iIjG+ap2N0/toPzy5ekpgxBicjtyPHEgoU6dRzdszEF4 ItimGk5ACx/lMOvctncS5j3uWBaTPwyn0hshmtDwClf6dEZgQvm/dNaIkxHKV+9j Mn3ZfK/liT8A3xwaVvRzzuxf09xJTXrAd9v5VQbeWGxwFcW05oJulSFjmJA9Hcmb DYHJT+sG2mlZDEruCGAzCVubJwGY1aRlcs9AQc1jIm/l8JwH7le2kpk3QoX+gz0w WwIDAQAB -----END PUBLIC KEY-----` ; MoipCreditCard .setEncrypter(jsencrypt, 'ionic' ) .setPubKey(pubKey) .setCreditCard({ number : '4012001037141112' , cvc : '123' , expirationMonth : '05' , expirationYear : '22' }) .hash() .then( hash => console .log( 'hash' , hash));

Veja aqui um exemplo de app utilizando Ionic 3 e a SDK de criptografia: link

React Native

Neste cenário, é necessário instalar e importar uma lib de criptografia de terceiro para gerar o hash do cartão de crédito. Após importar, lembrar de passar o contexto dele atravéz do método setEncrypter, como mostrado abaixo no exemplo.

Instalar

yarn add moip-sdk-js react- native -rsa- native npm i moip-sdk-js react- native -rsa- native --save react- native link react- native -rsa- native

Usar

import { RSA } from 'react-native-rsa-native' ; import { MoipCreditCard } from 'moip-sdk-js' ; const pubKey = `-----BEGIN PUBLIC KEY----- MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAoBttaXwRoI1Fbcond5mS 7QOb7X2lykY5hvvDeLJelvFhpeLnS4YDwkrnziM3W00UNH1yiSDU+3JhfHu5G387 O6uN9rIHXvL+TRzkVfa5iIjG+ap2N0/toPzy5ekpgxBicjtyPHEgoU6dRzdszEF4 ItimGk5ACx/lMOvctncS5j3uWBaTPwyn0hshmtDwClf6dEZgQvm/dNaIkxHKV+9j Mn3ZfK/liT8A3xwaVvRzzuxf09xJTXrAd9v5VQbeWGxwFcW05oJulSFjmJA9Hcmb DYHJT+sG2mlZDEruCGAzCVubJwGY1aRlcs9AQc1jIm/l8JwH7le2kpk3QoX+gz0w WwIDAQAB -----END PUBLIC KEY-----` ; MoipCreditCard .setEncrypter(RSA, 'react-native' ) .setPubKey(pubKey) .setCreditCard({ number : '4012001037141112' , cvc : '123' , expirationMonth : '05' , expirationYear : '22' }) .hash() .then( hash => console .log( 'hash' , hash));

NodeJS ou React Web

Neste cenário, é necessário instalar e importar uma lib de criptografia de terceiro para gerar o hash do cartão de crédito. Após importar, lembrar de passar o contexto dele atravéz do método setEncrypter, como mostrado abaixo no exemplo.

Instalar

yarn add moip-sdk-js node-jsencrypt // or npm i moip-sdk-js node-jsencrypt

Usar

const JSEncrypt = require ( 'node-jsencrypt' ); const MoipCreditCard = require ( 'moip-sdk-js' ).MoipCreditCard; const pubKey = `-----BEGIN PUBLIC KEY----- MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAoBttaXwRoI1Fbcond5mS 7QOb7X2lykY5hvvDeLJelvFhpeLnS4YDwkrnziM3W00UNH1yiSDU+3JhfHu5G387 O6uN9rIHXvL+TRzkVfa5iIjG+ap2N0/toPzy5ekpgxBicjtyPHEgoU6dRzdszEF4 ItimGk5ACx/lMOvctncS5j3uWBaTPwyn0hshmtDwClf6dEZgQvm/dNaIkxHKV+9j Mn3ZfK/liT8A3xwaVvRzzuxf09xJTXrAd9v5VQbeWGxwFcW05oJulSFjmJA9Hcmb DYHJT+sG2mlZDEruCGAzCVubJwGY1aRlcs9AQc1jIm/l8JwH7le2kpk3QoX+gz0w WwIDAQAB -----END PUBLIC KEY-----` ; MoipCreditCard .setEncrypter(JSEncrypt, 'node' ) .setPubKey(pubKey) .setCreditCard({ number : '4012001037141112' , cvc : '123' , expirationMonth : '05' , expirationYear : '22' }) .hash() .then( hash => console .log( 'hash' , hash));

Validação do Cartão de Crédito

Também é disponibilizado uma class com alguns métodos que faz as validações dos dados do cartão de crédito.

Para o uso Web ou Ionic 1, deve usar a classe da seguinte forma:

MoipSdkJs.MoipValidator.isValidNumber( 12345 );

Para o uso React Native, Ionic 3 ou NodeJS, deve usar a classe da seguinte forma:

import { MoipValidator } from 'moip-sdk-js' ; MoipValidator.isValidNumber( 12345 );

Número do cartão de crédito

const creditCardNumber = '4111111111111111' ; MoipValidator.isValidNumber(creditCardNumber);

Código de segurança do cartão de crédito (CVC)

const creditCardNumber = '4111111111111111' ; const cvc = '123' ; MoipValidator.isSecurityCodeValid(creditCardNumber, cvc);

Data de expiração do cartão de crédito

const month = '10' ; const year = '2022' ; MoipValidator.isExpiryDateValid(month, year);

Bandeira dos cartões

MoipValidator.cardType( '5105105105105100' ); MoipValidator.cardType( '4111111111111111' ); MoipValidator.cardType( '341111111111111' ); MoipValidator.cardType( '30569309025904' ); MoipValidator.cardType( '3841001111222233334' ); MoipValidator.cardType( '4514160123456789' ); MoipValidator.cardType( '6370950000000005' ); MoipValidator.cardType( '9191919191919191' );

Licença

The MIT License