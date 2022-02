spm

Brand new static package manager for browser.

spm 从 3.9 开始将不再管理组件的生命周期, 即不再有 spmjs.io. 所以相应的逻辑全部去除. 请使用 npm 来管理组件.

Install

$ npm install spm -g

Usage

Packaging Server

Report a issue

License

SPM is available under the terms of the MIT License.

Memo