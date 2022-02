Modify the values of an object

Install

$ npm install modify- values

Usage

import modifyValues from 'modify-values' ; modifyValues({ foo : 'UNICORN' }, (value, key) => value.toLowerCase());

API

Modifies the values and returns a new object.

object

Type: object

Type: Function

Gets the value and key for each item and is expected to return the new value.

Related

See modify-keys for modifying the keys of an object.