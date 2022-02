A pure JavaScript implemetation of MODBUS-RTU (Serial and TCP) for NodeJS.

Modbus is a serial communications protocol, first used in 1979. Modbus is simple and robust, openly published, royalty-free and easy to deploy and maintain.

This package makes Modbus calls and serve fun and easy.

Install

npm install modbus-serial

try these options on npm install to build, if you have problems to install

- -unsafe-perm --build-from-source

What can I do with this module ?

This class makes it fun and easy to communicate with electronic devices such as irrigation controllers, protocol droids and robots. It talks with devices that use a serial line (e.g. RS485, RS232). Many industrial electronic devices implement modbus. Arduino can also talk modbus and you can control your projects and robots using modbus.

Arduino libraries for modbus slave:

Arduino sketch for irrigation timer with modbus support:

Node Modbus-WebSocket bridge:

Compatibility

Version of NodeJS:

This module has not been tested on every single version of NodeJS. For best results you should stick to LTS versions, which are denoted by even major version numbers e.g. 4.x, 6.x, 8.x.

These classes are implemented:

Class Function FC1 "Read Coil Status" readCoils(coil, len) FC2 "Read Input Status" readDiscreteInputs(addr, arg) FC3 "Read Holding Registers" readHoldingRegisters(addr, len) FC4 "Read Input Registers" readInputRegisters(addr, len) FC5 "Force Single Coil" writeCoil(coil, binary) //NOT setCoil FC6 "Preset Single Register" writeRegister(addr, value) FC15 "Force Multiple Coil" writeCoils(addr, valueAry) FC16 "Preset Multiple Registers" writeRegisters(addr, valueAry) FC43/14 "Read Device Identification" (supported ports: TCP, RTU) readDeviceIdentification(id, obj)

Client Serial:

modbus-RTU (SerialPort): Over serial line [require node serialport].

modbus-RTU (RTUBufferedPort): Over buffered serial line [require node serialport].

modbus-ASCII (AsciiPort): Over serial line [require node serialport].

Client TCP:

modbus-TCP (TcpPort): Over TCP/IP line.

modbus-RTU (UdpPort): Over C701 server, commercial UDP to serial bridge.

modbus-RTU (TcpRTUBufferedPort): Over TCP/IP line, TCP/IP serial RTU buffered device.

modbus-RTU (TelnetPort): Over Telnet server, TCP/IP serial bridge.

Server

modbus-TCP (ServerTCP): Over TCP/IP line.

Examples

Read and Write

var ModbusRTU = require ( "modbus-serial" ); var client = new ModbusRTU(); client.connectRTUBuffered( "/dev/ttyUSB0" , { baudRate : 9600 }, write); function write ( ) { client.setID( 1 ); client.writeRegisters( 5 , [ 0 , 0xffff ]) .then(read); } function read ( ) { client.readHoldingRegisters( 5 , 2 ) .then( console .log); }

Read on multiple slaves

const ModbusRTU = require ( "modbus-serial" ); const client = new ModbusRTU(); client.connectRTUBuffered( "/dev/ttyS0" , { baudRate : 9600 }); client.setTimeout( 500 ); const metersIdList = [ 10 , 11 , 12 , 13 , 14 ]; const getMetersValue = async (meters) => { try { for ( let meter of meters) { console .log( await getMeterValue(meter)); await sleep( 100 ); } } catch (e){ console .log(e) } finally { setImmediate( () => { getMetersValue(metersIdList); }) } } const getMeterValue = async (id) => { try { await client.setID(id); let val = await client.readInputRegisters( 0 , 1 ); return val.data[ 0 ]; } catch (e){ return -1 } } const sleep = ( ms ) => new Promise ( resolve => setTimeout(resolve, ms)); getMetersValue(metersIdList);

Logger Serial

var ModbusRTU = require ( "modbus-serial" ); var client = new ModbusRTU(); client.connectRTUBuffered( "/dev/ttyUSB0" , { baudRate : 9600 }); client.setID( 1 ); setInterval( function ( ) { client.readHoldingRegisters( 0 , 10 , function ( err, data ) { console .log(data.data); }); }, 1000 );

Logger TCP

var ModbusRTU = require ( "modbus-serial" ); var client = new ModbusRTU(); client.connectTCP( "127.0.0.1" , { port : 8502 }); client.setID( 1 ); setInterval( function ( ) { client.readHoldingRegisters( 0 , 10 , function ( err, data ) { console .log(data.data); }); }, 1000 );

Logger UDP

var ModbusRTU = require ( "modbus-serial" ); var client = new ModbusRTU(); client.connectUDP( "127.0.0.1" , { port : 8502 }); client.setID( 1 ); setInterval( function ( ) { client.readHoldingRegisters( 0 , 10 , function ( err, data ) { console .log(data.data); }); }, 1000 );

ModbusTCP Server

var ModbusRTU = require ( "modbus-serial" ); var vector = { getInputRegister : function ( addr, unitID ) { return addr; }, getHoldingRegister : function ( addr, unitID, callback ) { setTimeout( function ( ) { callback( null , addr + 8000 ); }, 10 ); }, getCoil : function ( addr, unitID ) { return new Promise ( function ( resolve ) { setTimeout( function ( ) { resolve((addr % 2 ) === 0 ); }, 10 ); }); }, setRegister : function ( addr, value, unitID ) { console .log( "set register" , addr, value, unitID); return ; }, setCoil : function ( addr, value, unitID ) { console .log( "set coil" , addr, value, unitID); return ; }, readDeviceIdentification : function ( addr ) { return { 0x00 : "MyVendorName" , 0x01 : "MyProductCode" , 0x02 : "MyMajorMinorRevision" , 0x05 : "MyModelName" , 0x97 : "MyExtendedObject1" , 0xAB : "MyExtendedObject2" }; } }; console .log( "ModbusTCP listening on modbus://0.0.0.0:8502" ); var serverTCP = new ModbusRTU.ServerTCP(vector, { host : "0.0.0.0" , port : 8502 , debug : true , unitID : 1 }); serverTCP.on( "socketError" , function ( err ) { console .error(err); });

Read and Write Modbus ASCII

var Modbus = require ( "modbus-serial" ); var client = new Modbus(); client.connectAsciiSerial( "/dev/ttyUSB0" , { baudRate : 9600 , startOfSlaveFrameChar : 0x3A }, write); function write ( ) { client.setID( 1 ); client.writeRegisters( 5 , [ 0 , 0xffff ]) .then(read); } function read ( ) { client.readHoldingRegisters( 5 , 2 ) .then( console .log); }

to get more see Examples

Serial connection

node-modbus-serial use node-serialport for serial communication, for serial port options settings it passes to serial port the openOptions object, default serial port settings are 9600,8,n,1.