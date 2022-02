Mock http requests and responses using fetch API (or isomorphic-fetch). Straight forward functions makes it simple to create customizable and legible unit tests.

Installation

npm install --save-dev mock-fetch-api

Usage

var MockFetch = require ( 'mock-fetch-api' );

Functions

The when() function sets the required method and URL.

when(method, URL) when( 'GET' , 'http://mydomain.com' )

The withExpectedHeader() function sets the required headers.

withExpectedHeader(Header-Field-Name, Header-Field-Type) withExpectedHeader( 'Content-Type' , 'application/json' )

The otherwiseRespondWith() function sets the response if the header specified with the withExpectedHeader() function does not correspond with the header passed to the fetch() function.

otherwiseRespondWith(status, statusText) otherwiseRespondWith( 401 , 'not authorised' )

The respondWith() function sets the response if all the requirements specified with the when() and withExpectedHeader() functions correspond with what is passed to the fetch() function.

respondWith(status, data) respondWith( 401 , '{"data":[{"text":"Hello"},{"text":"Goodbye"}]}' )

The failNextCall() function forces the fetch to reject.

failNextCall()

Examples

Check out the 'tests' directory to view all examples. https://github.com/Larney11/mock-fetch-api/blob/master/tests/mock-fetch-api-test.js

The following examples are unit tests using Jest.