Jest Mock AsyncStorage for react-native

Its a mock of react-native AsyncStorage for jest tests

Install

Install: npm install --save mock-async-storage

Module: require('mock-async-storage')

Import: import MockAsyncStorage from 'mock-async-storage'

Quick Jest Example

module .exports = { setupFilesAfterEnv : [ '<rootDir>/setup-tests.js' , ], };

import MockAsyncStorage from 'mock-async-storage' ; const mockImpl = new MockAsyncStorage(); jest.mock( '@react-native-community/async-storage' , () => mockImpl);

Whats the main difference?

I removed the jest specific part from the mock lib. In the next version the mocking method is not predefined. You can use any kind of library (sinon) for use this mock.

Usage

Manual mocks

I suggest to use jest manual mocks Jest Manual Mocks For demonstrate this solution you can find an example in examples folder.

Another mocking solution

import MockAsyncStorage from 'mock-async-storage' ; const mock = () => { const mockImpl = new MockAsyncStorage() jest.mock( 'AsyncStorage' , () => mockImpl) } const release = () => jest.unmock( 'AsyncStorage' ) mock(); mockStorage.release();

Working example:

import 'react-native' ; import MockAsyncStorage from 'mock-async-storage' import React from 'react' ; import Index from '../index.android.js' ; import renderer from 'react-test-renderer' ; const mock = () => { const mockImpl = new MockAsyncStorage() jest.mock( 'AsyncStorage' , () => mockImpl) } mock(); import { AsyncStorage as storage } from 'react-native' it( 'renders correctly' , () => { const tree = renderer.create( < Index /> ); }); it('Mock Async Storage working', async () => { await storage.setItem('myKey', 'myValue') const value = await storage.getItem('myKey') expect(value).toBe('myValue') })

In your test codes:

const mockStorage = require ( 'mock-async-storage' ); mockStorage.mock(); mockStorage.release();

