使用场景

在前端开发中,您可能遇到这样的情景:

项目讨论会后

经理:好,开发时间就定为两周

服务端:OK,没问题,两周能搞定

前端:干,两周我也能搞定,可尼玛我要等服务端接口啊

然后,这两周期间,你不断轮询服务端人员,催促接口。到最后,服务端如期完成,作为前端的你还在继续撸...

mock-api 就是为了解决前端等待服务端开发接口而产生的一个小工具,使用json文件模拟服务端请求结果。工作流程编程了这样:

项目讨论会后

经理:好,开发时间就定为两周

服务端:OK,没问题,两周能搞定

前端:OK,服务端先定义好接口文档,然后大家一起过一下文档

经理:这是必须的

然后服务端定义了接口文档,大家通过后,前端利用mock-api模拟和服务端并行开发

两周后,项目开发如期完成

准备工作

使用mock-api,需要具备:

node.js环境,node版本需要 v0.11.7+,建议使用nvm进行node的版本管理 安装mock-api,执行 npm install -g mock-api 即可

特点

json方式书写接口,简洁明了 支持跨域访问,让本地无跨域烦恼 热部署,修改json文件后自动重启服务,省去重复工作 支持慢速网络模拟,方便前端测试 错误自定义,便于处理各种协定好的异常

使用

假设服务端约好了一堆API,我们拿其中一个来示例:

请求用户详情 GET: /users/:id 返回: { "id": 用户id, "name": "用户名", "level": 用户等级 }

新建一个目录,比如取做:restful。在该目录下建立一个json文件(文件名不以开头,以开头的json文件可以作为数据源使用),比如:user.json,写入以下内容:

[ { "method" : "get" , "url" : "/users/:id" , "response" : { "id" : 1 , "name" : "tom" , "level" : 3 } } ]

method : 表示请求的类型,一般是 get、post、put、delete中的一种

: 表示请求的类型,一般是 get、post、put、delete中的一种 url : 请求的路由

: 请求的路由 response: 返回的结果体

json支持 {{ }} 表达式,例如:

[ { "method" : "get" , "url" : "/users/:id" , "response" : { "id|number" : "{{this.params.id}}" , "name" : "tom" , "level" : 3 } } ]

其中,response结构的key支持指定输出number,而不是默认的string(因为 {{ }} 表达式必须包在双引号中)。 value中 {{ }} 表达式常用支持的表达式有:

this .params[key] this .query[key] this .body[key]

这里的this其实就是Koa的请求上下文对象,具体使用可以参考koajs文档。

如果需要模拟网络延迟或者请求失败,可以使用 delay 和 status、error,例如:

[ { "method" : "get" , "url" : "/users/:id" , "response" : { "id" : 1 , "name" : "tom" , "level" : 3 }, "delay" : 3000 , "status" : 400 , "error" : { "message" : "该用户不存在" } } ]

0.1.0 版本后支持js方式,提供更大的控制力:

var store = [...]; module .exports = [{ method : 'get' , url : '/users' , response : function ( helper ) { return helper.pagination(store, { limit : this .query.limit, offset : this .query.offset }); } }];

helper 是工具函数,目前提供:

pagination ,模拟分页情况,返回如下结构数据:

{ "data" : [...], "pagination" : { "limit" : "offset" : "total" : } }

JSONCopy ,实现JSON深拷贝

另外,你可以使用nodejs能做到的所有功能。

然后执行:

mock-api serve /path/to/restful

上面的 /path/to/restful 是之前建立的restful目录的路径,可以是相对地址,也可以是绝对地址。

前端开发便可以通过 http://localhost:10086/users/1 访问到该接口。mock-api已经做了跨域处理,因此不存在跨域问题。

如果需要定制端口,启动命令使用:

mock-api serve /path/to/restful -p port

注意,为了便于开发,建议将上面的 http://localhost:10086 进行配置,后期接入真实API则只需要修改一处配置即可。

如果需要统一模拟慢速网络,可以使用 -d 参数:

mock-api serve /path/to/restful -d 2000

如果需要统一模拟异常,可以使用 -s 参数:

mock-api serve /path/to/restful -s 400

如果需要提供静态文件服务(例如一些图片的访问),可以使用 -S 参数,默认是在 serve 的路径下的 static 目录:

mock-api serve /path/to/restful -S /path/to/static

命令行帮助可以通过以下命令查看: