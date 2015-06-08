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mock-api

by caolvchong
0.1.5 (see all)

use json files to mock apis for front-end development

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mock-api

使用场景

在前端开发中，您可能遇到这样的情景：

项目讨论会后
经理：好，开发时间就定为两周
服务端：OK，没问题，两周能搞定
前端：干，两周我也能搞定，可尼玛我要等服务端接口啊
然后，这两周期间，你不断轮询服务端人员，催促接口。到最后，服务端如期完成，作为前端的你还在继续撸...

mock-api 就是为了解决前端等待服务端开发接口而产生的一个小工具，使用json文件模拟服务端请求结果。工作流程编程了这样：

项目讨论会后
经理：好，开发时间就定为两周
服务端：OK，没问题，两周能搞定
前端：OK，服务端先定义好接口文档，然后大家一起过一下文档
经理：这是必须的
然后服务端定义了接口文档，大家通过后，前端利用mock-api模拟和服务端并行开发
两周后，项目开发如期完成

准备工作

使用mock-api，需要具备：

  1. node.js环境，node版本需要 v0.11.7+，建议使用nvm进行node的版本管理
  2. 安装mock-api，执行 npm install -g mock-api 即可

特点

  1. json方式书写接口，简洁明了
  2. 支持跨域访问，让本地无跨域烦恼
  3. 热部署，修改json文件后自动重启服务，省去重复工作
  4. 支持慢速网络模拟，方便前端测试
  5. 错误自定义，便于处理各种协定好的异常

使用

假设服务端约好了一堆API，我们拿其中一个来示例：

请求用户详情
GET: /users/:id
返回:
    {
        "id": 用户id,
        "name": "用户名",
        "level": 用户等级
    }

新建一个目录，比如取做：restful。在该目录下建立一个json文件（文件名不以开头，以开头的json文件可以作为数据源使用），比如：user.json，写入以下内容：

[
    {
        "method": "get",
        "url": "/users/:id",
        "response": {
            "id": 1,
            "name": "tom",
            "level": 3
        }
    }
]
  • method: 表示请求的类型，一般是 get、post、put、delete中的一种
  • url: 请求的路由
  • response: 返回的结果体

json支持{{ }} 表达式，例如：

[
    {
        "method": "get",
        "url": "/users/:id",
        "response": {
            "id|number": "{{this.params.id}}",
            "name": "tom",
            "level": 3
        }
    }
]

其中，response结构的key支持指定输出number，而不是默认的string（因为{{ }}表达式必须包在双引号中）。 value中{{ }} 表达式常用支持的表达式有：

// 路径参数
this.params[key]

// get参数
this.query[key]

// post参数
this.body[key]

这里的this其实就是Koa的请求上下文对象，具体使用可以参考koajs文档。

如果需要模拟网络延迟或者请求失败，可以使用 delaystatuserror，例如：

[
    {
        "method": "get",
        "url": "/users/:id",
        "response": {
            "id": 1,
            "name": "tom",
            "level": 3
        },
        "delay": 3000,
        "status": 400,
        "error": {
            "message": "该用户不存在"
        }
    }
]

0.1.0 版本后支持js方式，提供更大的控制力：

var store = [...];

module.exports = [{
    method: 'get',
    url: '/users',
    response: function(helper) {
        return helper.pagination(store, {
            limit: this.query.limit,
            offset: this.query.offset
        });
    }
}];

helper 是工具函数，目前提供:

  • pagination，模拟分页情况，返回如下结构数据：
{
    "data": [...],
    "pagination": {
        "limit": 
        "offset":
        "total":
    }
}
  • JSONCopy，实现JSON深拷贝

另外，你可以使用nodejs能做到的所有功能。

然后执行：

mock-api serve /path/to/restful

上面的 /path/to/restful 是之前建立的restful目录的路径，可以是相对地址，也可以是绝对地址。

前端开发便可以通过 http://localhost:10086/users/1 访问到该接口。mock-api已经做了跨域处理，因此不存在跨域问题。

如果需要定制端口，启动命令使用：

mock-api serve /path/to/restful -p port

注意，为了便于开发，建议将上面的 http://localhost:10086 进行配置，后期接入真实API则只需要修改一处配置即可。

如果需要统一模拟慢速网络，可以使用 -d 参数：

mock-api serve /path/to/restful -d 2000

如果需要统一模拟异常，可以使用 -s 参数：

mock-api serve /path/to/restful -s 400

如果需要提供静态文件服务（例如一些图片的访问），可以使用 -S 参数，默认是在 serve 的路径下的 static 目录：

mock-api serve /path/to/restful -S /path/to/static

命令行帮助可以通过以下命令查看：

mock-api serve -h

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