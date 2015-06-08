在前端开发中，您可能遇到这样的情景：
项目讨论会后
经理：好，开发时间就定为两周
服务端：OK，没问题，两周能搞定
前端：干，两周我也能搞定，可尼玛我要等服务端接口啊
然后，这两周期间，你不断轮询服务端人员，催促接口。到最后，服务端如期完成，作为前端的你还在继续撸...
mock-api 就是为了解决前端等待服务端开发接口而产生的一个小工具，使用json文件模拟服务端请求结果。工作流程编程了这样：
项目讨论会后
经理：好，开发时间就定为两周
服务端：OK，没问题，两周能搞定
前端：OK，服务端先定义好接口文档，然后大家一起过一下文档
经理：这是必须的
然后服务端定义了接口文档，大家通过后，前端利用mock-api模拟和服务端并行开发
两周后，项目开发如期完成
使用mock-api，需要具备：
假设服务端约好了一堆API，我们拿其中一个来示例：
请求用户详情
GET: /users/:id
返回:
{
"id": 用户id,
"name": "用户名",
"level": 用户等级
}
新建一个目录，比如取做：restful。在该目录下建立一个json文件（文件名不以开头，以开头的json文件可以作为数据源使用），比如：user.json，写入以下内容：
[
{
"method": "get",
"url": "/users/:id",
"response": {
"id": 1,
"name": "tom",
"level": 3
}
}
]
json支持
{{ }} 表达式，例如：
[
{
"method": "get",
"url": "/users/:id",
"response": {
"id|number": "{{this.params.id}}",
"name": "tom",
"level": 3
}
}
]
其中，response结构的key支持指定输出number，而不是默认的string（因为
{{ }}表达式必须包在双引号中）。
value中
{{ }} 表达式常用支持的表达式有：
// 路径参数
this.params[key]
// get参数
this.query[key]
// post参数
this.body[key]
这里的this其实就是Koa的请求上下文对象，具体使用可以参考koajs文档。
如果需要模拟网络延迟或者请求失败，可以使用 delay 和 status、error，例如：
[
{
"method": "get",
"url": "/users/:id",
"response": {
"id": 1,
"name": "tom",
"level": 3
},
"delay": 3000,
"status": 400,
"error": {
"message": "该用户不存在"
}
}
]
0.1.0 版本后支持js方式，提供更大的控制力：
var store = [...];
module.exports = [{
method: 'get',
url: '/users',
response: function(helper) {
return helper.pagination(store, {
limit: this.query.limit,
offset: this.query.offset
});
}
}];
helper 是工具函数，目前提供:
pagination，模拟分页情况，返回如下结构数据：
{
"data": [...],
"pagination": {
"limit":
"offset":
"total":
}
}
JSONCopy，实现JSON深拷贝
另外，你可以使用nodejs能做到的所有功能。
然后执行：
mock-api serve /path/to/restful
上面的
/path/to/restful 是之前建立的restful目录的路径，可以是相对地址，也可以是绝对地址。
前端开发便可以通过 http://localhost:10086/users/1 访问到该接口。mock-api已经做了跨域处理，因此不存在跨域问题。
如果需要定制端口，启动命令使用：
mock-api serve /path/to/restful -p port
注意，为了便于开发，建议将上面的
http://localhost:10086 进行配置，后期接入真实API则只需要修改一处配置即可。
如果需要统一模拟慢速网络，可以使用 -d 参数：
mock-api serve /path/to/restful -d 2000
如果需要统一模拟异常，可以使用 -s 参数：
mock-api serve /path/to/restful -s 400
如果需要提供静态文件服务（例如一些图片的访问），可以使用 -S 参数，默认是在 serve 的路径下的 static 目录：
mock-api serve /path/to/restful -S /path/to/static
命令行帮助可以通过以下命令查看：
mock-api serve -h