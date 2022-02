Mocha Snapshots

Snapshot/regression testing for using with Mocha, specially for React+Enzyme users.

Install it

npm i mocha-snapshots --save

Use it

import { expect } from 'chai'; import { shallow } from 'enzyme'; import MyComponent from './path/to/MyComponent'; describe('<MyComponent />', () => { it('should match snapshot', () => { const wrapper = shallow(<MyComponent />) // You can match Enzyme wrappers expect(wrapper).to.matchSnapshot(); // Strings expect('you can match strings').to.matchSnapshot(); // Numbers expect(123).to.matchSnapshot(); // Or any object expect({ a: 1, b: { c: 1 } }).to.matchSnapshot(); }); });

Run your tests

Add a require argument to your test script/command

mocha --require mocha-snapshots

Disable classNames cleanup

To prevent false mismatches, mocha-snapshots sanitizes className props by default. You can disable this behavior before running your tests:

import mochaSnapshots from 'mocha-snapshots' ; mochaSnapshots.setup({ sanitizeClassNames : false })

Set an environment variable UPDATE and run your test script or add the flag --update when running Mocha:

UPDATE = 1 mocha --require mocha-snapshots

or