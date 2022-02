provides snapshot testing like jest

Features

✅ Simple to use

✅ Output the same snapshot file as jest

✅ Output the same snapshot summary as jest

✅ Detect obsolete snapshots

✅ Support custom serializer

✅ Support typescript

Usage

npm i -D mocha-chai-jest-snapshot

then add it to the test setup:

const chai = require ( "chai" ); const { jestSnapshotPlugin } = require ( "mocha-chai-jest-snapshot" ); chai.use(jestSnapshotPlugin());

enjoy.

const { expect } = require ( "chai" ); it( "foo" , function ( ) { expect({ foo : "bar" }).toMatchSnapshot(); });

> chai- snapshot @ 1.0 .0 test /mnt/x/chai- snapshot > npx mocha ✓ foo Snapshot Summary › 1 snapshot written from 1 test suite. 1 passing ( 9 ms)

exports[ `foo 1` ] = ` Object { "foo": "bar", } ` ;

UPDATE_SNAPSHOT=1 mocha ... mocha ... --update

report at the end

npx mocha ... --reporter mocha-chai-jest-snapshot/reporters/spec

with options

jest options (setup)

const chai = require ( "chai" ); const { jestSnapshotPlugin } = require ( "mocha-chai-jest-snapshot" ); chai.use( jestSnapshotPlugin({ rootDir : "../" , snapshotResolver : "<rootDir>/jest/snapshotResolver" , snapshotSerializers : [ "jest-serializer-vue" ], }) );

jest options (package.json)

{ "jest" : { "rootDir" : "../" , "snapshotResolver" : "<rootDir>/jest/snapshotResolver" , "snapshotSerializers" : [ "jest-serializer-vue" ] } }

jest options (jest.config.js)

module .exports = { rootDir : "../" , snapshotResolver : "<rootDir>/jest/snapshotResolver" , snapshotSerializers : [ "jest-serializer-vue" ], };

custom serializer

const chai = require ( "chai" ); const { jestSnapshotPlugin, addSerializer, } = require ( "mocha-chai-jest-snapshot" ); const customSerializer = require ( "..." ); chai.use(jestSnapshotPlugin()); addSerializer(customSerializer);

or