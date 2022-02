Mobx Persist

$ npm install mobx-persist

Usage

import { observable } from 'mobx' import { create, persist } from 'mobx-persist' class SomeItem { name = 'some' count = 0 } class SomeStore { ( 'object' ) obj = { a: 1 , b: 2 } ( 'map' ) stringMap = observable.map< string >({}) ( 'list' ) numList = [ 1 , 2 , 3 , 4 ] ( 'object' , SomeItem) s = new SomeItem ( 'map' , SomeItem) m = observable.map<SomeItem>({}) ( 'list' , SomeItem) l = [] } const hydrate = create({ storage: localForage, jsonify: false }) export const someStore = new SomeStore() hydrate( 'some' , someStore).then( () => console .log( 'someStore has been hydrated' ))

without decorators

const data = observable({ title: 'no decorator' , someObject: { a: 1 , b: 'b' , }, someArray: [{ c: 1 , d: 'd' }] }) const schema = { title: true , someObject: { type : 'object' , schema: { a: true , b: true } }, someArray: { type : 'list' , schema: { c: true , d: true } } } export const someStore = persist(schema)(data) hydrate( 'some' , someStore).then( () => console .log( 'someStore has been hydrated' ))

with initial state

const initialState = window .__STATE__.some || { obj: { a: 2 , b: 1 } } export const someStore = new SomeStore() hydrate( 'some' , someStore, initialState) .then( () => console .log( 'some hydrated' ))

re-hydration

const result = hydrate( 'some' , someStore, initialState) const rehydrate = result.rehydrate result.then( () => console .log( 'some hydrated' )) setTimeout( () => { rehydrate().then( () => console .log( 'rehydrated' )) }, 3000 )

API

arguments schema string/object Describes the type of data you are planning to persist. Not needed for JS primitive types. Options: 'object' | 'list' | 'map' or a structured schema object. observable any The observable that you are persisting.

returns a persistence-enabled version of observable

arguments config object Describes the storage container you want your data to reside in. storage localForage/AsyncStorage/localStorage localForage-style storage API. localStorage for Web (default), AsyncStorage for React Native jsonify bool Enables serialization as JSON debounce number Debounce interval applied to storage calls (in miliseconds, default 0).

returns hydrate function hydrate(key, store, initialState?, customArgs?) key string The key of your datastore that you want to hydrate from your persisted record. store object The store in which that key resides. initialState object Optional initial state the store is seeded with. customArgs object Optional custom arguments that are available during the deserialization process which can be used to pass in e.g. stores to model constructors during deserialization. See https://github.com/mobxjs/serializr#6-use-custom-arguments-to-inject-stores-to-models returns IHydrateResult



interface IHydrateResult

extends Promise

methods rehydrate function returns IHydrateResult



Examples

Dependency